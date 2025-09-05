مخالفات تؤدي إلى حل الهيئات الشبابية

حدد قانون الهيئات الشبابية عددًا من الحالات التي تؤدي إلى حل الهيئات الشبابية في حال مخالفتها للضوابط المنظمة لعملها، وذلك فى إطار ضمان الشفافية والانضباط داخل الكيانات الشبابية.

ويأتي الحل كإجراء قانونى، بعد ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة أو الإخلال بالأنظمة واللوائح، بما يحفظ المال العام ويضمن استمرارية النشاط الشبابى في مساره الصحيح.

قانون الهيئات الشبابية

وبحسب المادة «42» من قانون الهيئات الشبابية مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من أحكام هذا القانون للوزير المختص أن يصدر قرارًا مسببًا بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك فى الأحوال الآتي:

1.مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة.

2.عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مالم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الادارية المختصة .

3. عدم عقد مجلس الادارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية .

4. غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أى أنشطة بها .

5. رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للهيئة بالمخالفة للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسى للهيئة .

وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسية للهيئة.

ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه الطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الادارى وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة «41» من هذا القانون.

ما هي الهيئات الشبابية؟

ووفق المادة «27» من قانون الهيئات الشبابية، تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:

1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

2. اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

3. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

4. الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.

5. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.

ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

6. الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحاد اللعبة الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهي.

مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز

7.الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأٌقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

8. تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.

9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشروط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.

