إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة ترويج المخدرات في المطرية

أمرت نيابة المطرية بإحالة 3 عاطلين بتهمة الترويج وبيع مخدر البودر بشوارع المطرية إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن الاتهامات المنسوبة إليهم.

وفحصت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة من انتشار تجار مخدر البودر بعدد من شوارع منطقة المطرية.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين متهمين بالاتجار بمخدر البودر في شوارع المطرية، وذلك بعد استغاثات الأهالي من انتشار بيع المخدرات والترويج لها بالمنطقة



وعثر بحوزة المتهمين علي مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتفي محمول واعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح والاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأضافوا أنهم لم يكونوا على علم بتصويرهم أو انتشار مقطع فيديو لهم أثناء بيعهم المواد المخدرة، مشيرين إلى أن الأهالي حاولوا أكثر من مرة طردهم من المنطقة ولكنهم تصدوا لهم.

