سعر النحاس يتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر

تراجع سعر النحاس بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوياته منذ أواخر مارس في لندن، في ظل تقييم المتداولين لتوقعات العرض والطلب في السوق الصينية الرائدة.

وارتفع سعر النحاس المستخدم في الأسلاك بنسبة 3% خلال أغسطس، وشهد سبتمبر بداية قوية، متجاوزًا 10 آلاف دولار للطن في التداولات اليومية يومي الثلاثاء والأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج.

ويقول المحللون: إن ضعف الدولار واحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد دعما الأسعار، لكن هناك أيضًا تركيز على حالة السوق الصينية.

إمدادات ومخزون النحاس

ويشير المراقبون الأكثر تفاؤلًا إلى ارتفاع العلاوات على الواردات إلى الصين، ومستويات المخزون المنخفضة نسبيًا في هذا الوقت من العام، مع احتمال وجود بعض القيود على الإمدادات المحلية.

وأوضح جيا تشنج، رئيس التداول في شركة "شنجهاي سوتشو جيويينج انفستمنت مانجمنت"، أنه من المقرر إجراء برنامج صيانة كبير للمصاهر خلال شهر سبتمبر.

وقال جيا في رسالة نصية: "مع تقلص الإمدادات وثبات الطلب، من المتوقع أن تنخفض مستويات المخزون، ما سيدعم ارتفاع الأسعار".

وارتفع سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن (LME) بنحو 14% منذ بداية العام، وحقق انتعاشًا قويًا بعد التراجع الحاد الذي أعقب شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عالميا على الرسوم الجمركية في أوائل أبريل.

وأدت التدفقات الكبيرة إلى الولايات المتحدة قبل تطبيق الرسوم الجمركية إلى خفض الإمدادات في أماكن أخرى، لكن العقود المستقبلية الأمريكية للنحاس تتداول بسعر أعلى من أسعار بورصة لندن للمعادن.

طلب الصين على النحاس

وشهد الطلب على النحاس ارتفاعا قويا خلال النصف الأول من العام، رغم أن خبراء التوقعات، بمن فيهم مجموعة "جولدمان ساكس"، توقعوا تراجع الطلب في النصف الثاني من العام، وأظهر المؤشر الرسمي للمصانع في الصين لشهر أغسطس انكماشا سريعًا بسبب ضعف الطلب.

وارتفع سعر النحاس بنسبة 0.6% إلى 10,038 دولارا للطن، قبل أن يتراجع بنسبة 0.1% إلى 9,967 دولارا عند الساعة 11:22 صباحا بتوقيت شنجهاي، كما ظلت أسعار الألومنيوم والزنك مستقرة إلى منخفضة بعد مكاسب سابقة.

