9890 دولارًا للطن، سعر النحاس يقترب من أعلى مستوى في شهر

يتداول النحاس في بورصة لندن للمعادن قرب أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع، بعدما تلقت السلع الصناعية دعمًا من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفع المعدن بنسبة 0.1% إلى 9890 دولارًا للطن عند 2:32 ظهرًا بتوقيت شنغهاي. كما صعدت أسعار الألمنيوم والزنك والنيكل.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تلقى قطاع المعادن دعمًا من رهانات متنامية على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يُقدم على خفض جديد في أسعار الفائدة هذا الشهر، مع ترقب صدور بيانات رئيسية يوم الجمعة، حيث قد يرسم تقرير الوظائف الأمريكي ملامح مسار السياسة النقدية المقبلة للبنك المركزي.

