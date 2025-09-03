11 عاما على رحيل أبو العز الحريري، صوت الفقراء وحارس الدولة المدنية

في مثل هذا اليوم من عام 2014 رحل أبو العز الحريري المرشح الرئاسي الأسبق، وأحد ألمع الرموز التاريخية لليسار المصري من الستينات وحتى رحيله، وهو أيضا والد البرلماني السابق هيثم الحريري.

من هو أبو العز الحريري؟

ولد أبو العز الحريري في الإسكندرية عام 1946، في حي شعبي شكل وعيه الأول، وأمده بالصلابة والاحتكاك المبكر بالبسطاء الذين ظل صوتهم حاضرًا في خطاباته ومواقفه، لينحاز إلى القضايا العمالية، وينشأ معارضًا بالفطرة، متشبثًا بالعدالة الاجتماعية كقيمة غير قابلة للمساومة.

بدأ الحريري مشواره السياسي في وقت صعب، مع نهاية الستينيات وبدايات السبعينيات، حين كانت مصر تعيش صدمات ما بعد النكسة وانخرط في العمل العام من بوابة الحركة النقابية، قبل أن يدخل البرلمان نائبًا شابًا في 1976 عن دائرة كرموز في الإسكندرية، ليصبح أحد أبرز الأصوات المعارضة تحت قبة المجلس، وكان ضمن قائمة اعتقالات السادات الشهيرة في 5 سبتمبر عام 1981 الشهيرة مع 1531 من الشخصيات الوطنية من جميع القوى السياسية.

مواقف أبو العز الحريري

عرفه الناس بمواقفه الفكرية الصلبة، فهو أحد رموز اليسار المصري الذين تمسكوا حتى النهاية بمرجعية العدالة الاجتماعية، لذا خاض صراعات فكرية وسياسية مع تيارات الإسلام السياسي، متسلحًا بحتمية التعايش تحت سقف الدولة المدنية.

وكان حاضرًا أيضا في معارك نقابة المحامين والعمال، مدافعًا عن حرية التنظيم وحقوق الكادحين، لكنه ظل في كل ذلك إنسانيًا، بسيطًا، قريبًا من الناس، بعيدًا عن صخب الاستعراض الإعلامي.

عاد أبو العز إلى البرلمان مرة أخرى عام 2000 مع الإشراف القضائي على الانتخابات كممثل لدائره كرموز، وخاض العديد من المعارك ضد كبار الشخصيات والمسئولين سواء في الحكومة أو الحزب الوطني كما اشتبك مع أحمد عز في بداية صعوده، ولم يكتف الحريري بنقده اللاذع للحزب الوطني، بل طالت سهامه أيضا سياسات حزب التجمع الذي ينتمي إليه، ليساهم في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

تجربة أبو العز الحريري في انتخابات الرئاسة 2012

في 2012 ترشح أبو العز الحريري لرئاسة الجمهورية، في واحدة من أكثر اللحظات صعوبة بعد ثورة يناير، رافعًا شعار العدالة الاجتماعية وحمل ترشحه رسالة رمزية تؤكد أن معركة الفقراء من أجل نصيب عادل لم تنته.

وظل أبو العز الحريري حتى أيامه الأخيرة حاضرًا في كل نقاش عام، سواء من خلال أحاديثه أو من خلال تأثيره على جيل من الشباب الذي اعتبره نموذجًا في الصدق والصلابة.

رحل الحريري بعد صراع مع المرض، لكن سيرته بقيت كأنها وثيقة لمثقف مقاتل لم يعرف أنصاف المواقف، وترك وراءه إرثًا من النضال البرلماني والفكري، وتجربة إنسانية تلخص رحلة جيل كامل آمن بأن السياسة ليست مهنة ولا وسيلة للسلطة، بل التزام أخلاقي تجاه الناس.

