الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سائق ميكروباص نشب بها حريق في السلام: شغال باليومية ومصدر رزقي ضاع

سيارة ميكروباص نشب
سيارة ميكروباص نشب بها حريق

استمعت نيابة السلام لأقوال سائق سيارة ميكروباص نشب بها حريق أعلى نفق سبيكو بدائرة قسم شرطة السلام، وقال بأنه فوجئ أثناء سيره بالمركبة بتصاعد الأدخنة منها فتوقف وترجل بعيدًا، حيث اشتعلت النيران بسرعة في السيارة.

وأضاف أن السيارة ليست ملكه، وهو يعمل عليها سائقًا باليومية، والسيارة قديمة ولكنها كانت تعمل بكفاءة منذ زمن بعيد، قائلاً: "عليه العوض، مصدر رزقي ضاع"، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باشتعال حريق بسيارة ميكروباص في نفق سبيكو بالسلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بنفق السلام تصاعد منها دخان كثيف، فنزل السائق لتفقد الأمر، ولكن سرعان ما اشتعلت بها النيران، وقام الأهالي بإبلاغ قوات الأمن التي حضرت بصحبة سيارة إطفاء ورجال المرور.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإزالة السيارة المحترقة إلى جانب الطريق وتيسير الحركة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة مديرية أمن القاهرة سبيكو السلام

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حريق اندلع في منزل و3 محلات تجارية بسوهاج (صور)

التحقيقات تكشف سبب حريق شقة في حدائق القبة

الأكثر قراءة

خبير جيولوجي يكشف سر اختفاء قرية ترسين في السودان ودفن جميع سكانها تحت التراب (صور)

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

بصورة من المستشفى، زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية

بعد ضبط 372 طنًا، تحرك برلماني لكشف مافيا اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة

السيسي يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي بعد قليل

وسط حراسة أمنية مشددة، تشييع جثامين 8 عناصر إجرامية بالدقهلية (صور)

أول تحرك برلماني بعد واقعة رفض علاج عبير الأباصيري ووفاتها

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الدعاء مستجاب يوم المولد النبوي؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads