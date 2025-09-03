سائق ميكروباص نشب بها حريق في السلام: شغال باليومية ومصدر رزقي ضاع

استمعت نيابة السلام لأقوال سائق سيارة ميكروباص نشب بها حريق أعلى نفق سبيكو بدائرة قسم شرطة السلام، وقال بأنه فوجئ أثناء سيره بالمركبة بتصاعد الأدخنة منها فتوقف وترجل بعيدًا، حيث اشتعلت النيران بسرعة في السيارة.

وأضاف أن السيارة ليست ملكه، وهو يعمل عليها سائقًا باليومية، والسيارة قديمة ولكنها كانت تعمل بكفاءة منذ زمن بعيد، قائلاً: "عليه العوض، مصدر رزقي ضاع"، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باشتعال حريق بسيارة ميكروباص في نفق سبيكو بالسلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بنفق السلام تصاعد منها دخان كثيف، فنزل السائق لتفقد الأمر، ولكن سرعان ما اشتعلت بها النيران، وقام الأهالي بإبلاغ قوات الأمن التي حضرت بصحبة سيارة إطفاء ورجال المرور.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإزالة السيارة المحترقة إلى جانب الطريق وتيسير الحركة المرورية.

