حوادث

التحقيقات تكشف سبب حريق شقة في حدائق القبة

كشفت تحقيقات  نيابة حدائق القبة حول حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم الشرطة أن ماسا كهربائيا من الوحدة الكهربائية وراء اندلاع النيران.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


البداية كانت عندما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بحدائق القبة، مساء أمس الإثنين، ونتج عنها إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق، تم نقلهم للمستشفى عبر سيارات الإسعاف التي انتقلت بصحبة قوات الأمن والحماية المدنية، عقب تلقي مدير مباحث القاهرة بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث.


وتولى رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات حول الحادث، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.


ويعكف فريق المعمل الجنائي على فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

