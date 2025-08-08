ارتفاع العقود الآجلة للذهب لمستوى قياسي بعد فرض رسوم جمركية على المعدن

سجلت العقود الآجلة للذهب مستوى قياسيا جديدا خلال تعاملات يوم الجمعة الثامن من أغسطس، بعد تقرير يشير إلى فرض رسوم جمركية أمريكية على الواردات من سبائك الذهب وزن كيلوجرام واحد.

أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بشكل طفيف لكنها ظلت متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من الاضطرابات الناتجة عن التعريفات الجمركية وزيادة التفاؤل بشأن خفض الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب شبكة CNBC عربية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.05% إلى 3395.27 دولار للأونصة في الساعة 0831 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى له منذ 23 يوليو في وقت سابق من التعاملات.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر، بنحو 1.5% إلى 3505 دولارات، بعد تسجيلها أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3534.10 دولار.

رسوم جمركية على واردات السبائك وزن كيلو

ويأتي ذلك بعد أن نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير لها أمس الخميس، عن خطاب من إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة أن أمريكا فرضت تعرفات جمركية على الواردات من سبائك الذهب وزن كيلوجرام واحد.

أكبر مركز لتنقية الذهب

ونص الخطاب المؤرخ بيوم 31 يوليو على أن سبائك الذهب وزن كيلوجرام و100 أوقية ينبغي تصنيفها تحت رمز جمركي يخضع لتعرفات أعلى، بحسب الصحيفة التي أفادت بأن هذا الإجراء قد ينعكس سلبا على سويسرا، التي تعد أكبر مركز لتنقية الذهب على مستوى العالم.

وعلق المدير الإداري بشركة جولد سيلفر سنترال بسنغافورة، برايان لان، قائلًا إن التعريفات الجمركية على سبائك الذهب "ستسفر عن خلل"، وهو ما انعكس على الأسعار خلال تعاملات الجمعة، في إشارة إلى الأسعار المتأثرة باضطرابات في التداول وتراجع السيولة.

وبدأت الولايات المتحدة في تطبيق التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من العديد من الدول يوم الخميس، وهو ما أدى ببعض الشركاء التجاريين لأمريكا ومنهم سويسرا، والبرازيل، والهند إلى الإسراع للعمل على اتفاقات تجارية أفضل.

ارتفاع الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية

وعززت بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، الرهانات على خفض معدلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة. وتتوقع السوق في الوقت الحالي احتمالًا بنسبة 91% بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في شهر سبتمبر، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

أسعار المعادن النفيسة

وعن المعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 38.20 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1343.64 دولار، واستقر البلاديوم عند 1150.94 دولار للأونصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.