حجز صانع محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل

أمرت النيابة العامة بمطروح بحجز صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

البداية كانت عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح نشر أحد صناع المحتوى  مقاطع فيديو على صفحته الشخصية، تضمنت مشاهد وألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مارينا بمطروح، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".
وبمواجهته، أقر المتهم بقيامه بنشر تلك المقاطع على صفحته بمواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة والتصدي لمحاولات الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

