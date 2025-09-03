الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

اليوم، سهرة خاصة على cbc بمناسبة المولد النبوي الشريف

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

تقدم قناة cbc اليوم الأربعاء، سهرة خاصة احتفالًا بـالمولد النبوي الشريف، من تقديم الإعلامية منى عبد الغني.

 

المنشد إيهاب مؤنس

وتستضيف منى عبد الغني، المنشد الشيخ إيهاب يونس، ليقدم باقة من أروع الأناشيد التي قُدمت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.

 

تعرض السهرة الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، اليوم  الأربعاء، في تمام الساعة 9:30 مساء.

