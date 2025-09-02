مسيرة إسرائيلية تلقى قنابل حارقة على سيارة إسعاف بمدينة غزة

كشف مصدر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة، أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على سيارة إسعاف تابعة لعيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وأدى الاستهداف إلى احتراق السيارة الطبية وتضرر أفراد الطاقم الذين كانوا يؤدون واجبهم الإنساني في إنقاذ المصابين.

ضربة مباشرة للقطاع الصحي في غزة

ويعد هذا الهجوم جزءًا من سلسلة استهدافات متكررة طالت المستشفيات، العيادات، وسيارات الإسعاف في غزة منذ بدء الحرب، وهو ما أدى إلى إضعاف قدرة القطاع الصحي على الاستجابة للأعداد الكبيرة من الجرحى والمرضى.

إدانات دولية سابقة لـ الاحتلال الإسرائيلي

منظمات إنسانية وحقوقية دولية مثل الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية سبق أن أدانت مرارًا استهداف المرافق الطبية في غزة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الكوادر الطبية أثناء النزاعات.

الوضع الإنساني يزداد صعوبة في غزة

يأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه قطاع غزة نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب انقطاع الكهرباء والوقود، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويجعل إنقاذ الأرواح مهمة شبه مستحيلة في ظل استمرار القصف.



