الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 28 عاملا في انقلاب أتوبيس بالشرقية (صور)

حوادث الطرق،فيتو
شهدت محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حادثًا مروعًا إثر انقلاب أتوبيس يقل عمالًا عند مدخل طريق سعود الدائري الجديد، ما أسفر عن إصابة 28 شخصًا بإصابات متنوعة.

زفة عروسين تنتهي بكارثة، إصابة 7 أشخاص في استعراض بالدراجات النارية بالشرقية (صور)

 

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن إصابة 28 راكبا 

وعلى الفور، دفعت الأجهزة الأمنية بالشرقية وسيارات الإسعاف بعدد من الفرق إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، ورفع حالة الطوارئ الطبية لاستقبال الحالات وتقديم الإسعافات العاجلة.

رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها: عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

إصابة ٢٨ شخصا في إنقلاب اتوبيس بالشرقية إحصاءات حوادث الطرق في مصر حوادث محافظة الشرقية إحصائيات مركز حوادث المرور اخبار محافظة الشرقية

