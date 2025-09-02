البلشي وعبد الرحيم ونقباء سابقون يشاركون في خامس جلسات الوطنية للصحافة

وجه المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الدعوة لكل من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وكل من: “محمد شبانة، حسين الزناتي، وعبد الرءوف خليفة، ومحمد يحيى يوسف” أعضاء المجلس، لمناقشة خطة تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، في إطار توجيهات الرئيس السيسي، وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بإنجاز خارطة الطريق نحو منتج إعلامي يواكب مستحدثات العصر.

ومن المقرر أن يحضر كل من الكاتب الصحفي الكبير جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى للإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق، والكاتبة الكبيرة ( أمينة شفيق، سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي حاتم زكريا، سكرتير عام الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي خالد ميري، الأمين العام للصحفيين العرب، ودعاء النجار، عضو مجلس النقابة سابقًا.

وقال رئيس الهيئة، إن جلسات الأربعاء ستتضمن نخبة من خبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وسيناقش الحضور الورقة المقدمة من الهيئة التي أعدتها لجنة التطوير المهني برئاسة الكاتب الصحفي (حمدي رزق) بالمشاركة مع مركز الأهرام برئاسة الدكتور أيمن عبد الوهاب (مدير المركز).

يحضر جلسات الأربعاء وكيل الهيئة الوطنية الكاتب الصحفي ( علاء ثابت )، والأمين العام السيدة ( مروة السيسي ) ، والسادة أعضاء الهيئة ( الكاتب الصحفي عمرو الخياط، والدكتور سامح محروس )، ومستشار رئيس الهيئة الكاتب الصحفي أحمد مختار.

ووجه رئيس الهيئة الدعوة لرؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف القومية الرئيسية، الدكتور فايز فرحات، وماجد منير ( مؤسسة الأهرام ) إسلام عفيفي، والدكتور أسامة السعيد (مؤسسة أخبار اليوم )، وأحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.



وتستكمل الهيئة حلقاتها النقاشية يوم الأحد المقبل مع نخبة من شباب الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية في جلستين متواليتين لاستكمال الخارطة التي يشارك في صياغتها نخبة ممثلة لأجيال المهنة سيما أجيال العصر الرقمي.



كانت الهيئة عقدت الأسبوعين الماضيين عدد من جلسات الاستماع لشيوخ المهنة، وكبار الكتّاب، ورؤساء تحرير الصحف القومية، ورؤساء تحرير البوابات الإلكترونية، وستواصل جلساتها بتمثيل مختلف الأطياف الصحفية.

