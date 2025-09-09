الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
إخلاء فوري لهذه الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، عليه في مطلع شهر يوليو الماضي، الوحدات السكنية وغير السكنية التي سيتم إخلاؤها فورًا.

 

إخلاء بعض وحدات الإيجار القديم قبل مدة 7 سنوات  

حيث مع تطبيق قانون الإيجار القديم، سيتم إخلاء بعض الوحدات فورًا دون انتظار 7 سنوات المقررة وفقًا للتعديلات، لمن يثبت امتلاكه وحدة سكنية، أو أن الوحدة محل الإيجار القديم مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

 

حالات تحرير العلاقة الإيجارية قبل انقضاء مدة 7 سنوات

وتضمنت المادة 7 من تعديل قانون الإيجار القديم ، حالات الإخلاء دون الانتظار لمدة 7 سنوات، حيث نصت على: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

 

الموقف القانوني حال امتناع المؤجر عن تسليم الوحدة 

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

وأصدر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم، والذي سبق وتقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب.

