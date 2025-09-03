الأربعاء 03 سبتمبر 2025
أخبار مصر

انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا، ليسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الأربعاء 3-9-2025 في محافظة الفيوم

طقس اليوم، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق


وتوقعت هيئة الأرصاد أن  يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلًا مما يعمل على تلطيف الأجواء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42
 
وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

