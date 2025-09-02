تنسيق الدبلومات الفنية 2025، قواعد تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات والمعاهد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، قررت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الالكتروني أمام طلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.

وحددت الوزارة الحد الأدنى لكل مؤهل من الشهادات الفنية للقبول بالجامعات 2025، وجاء كالتالي:

الحد الأدنى لتنسيق طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)

60% فأكثر

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي

60 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام).

75 % فأكثر



• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة اكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2025

وحددت الوزارة قواعد تقليل الاغتراب، وقواعد التحويل بين الكليات الجامعية لطلاب الدبلومات الفنية، وجاءت كالتالي:



• يتم إجراء التحويلات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:-

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات. التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

قواعد التحويلات بين المعاهد العالية والمتوسطة

التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك الطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم من خلال موقع التنسيق الالكتروني لإبداء رغبتهم في التحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

• استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.

• مراعاة الطاقة الاستيعابية.

• الالتزام بنسبة القبول المحددة للتحويل.

• ترتيب الطلاب يتم وفقًا لمجموع الطالب في الشهادة الحاصل عليها.

