مهرجان الجونة السينمائي يتعاون مع نتفليكس لإطلاق ورشة كتابة حصرية

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تعاون مميز مع نتفليكس، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي، لتقديم ورشة الكتابة الحصرية "إيڤر آفتر".. حكاية ما بعد النهاية، المخصصة للكتاب المحترفين والمنتجين والمخرجين.

ورشة الكتابة الحصرية

ويقود الورشة الكاتب والمنتج ليونارد ديك، الحائز على جائزة إيمي، الذي شارك في كتابة وإنتاج أعمال بارزة مثل (Lost، House، The Good Wife، Truth Be Told)، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي التي تعقد في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر.

"إيڤر آفتر" هي ورشة إبداعية ستُقام على مدى ثلاثة أيام (من 18 إلى 20 أكتوبر 2025)، نأخذكم فيها إلى كواليس عالم صناعة المسلسلات الدرامية، حيث سيخوض المشاركون رحلة صنع مسلسل خيالي بعنوان "إيڤر آفتر" تتلخص فكرته في السؤال: "ماذا يحدث بعد مشهد النهاية في القصة الخيالية الشهيرة عندما تستيقظ الأميرة النائمة على يد الأمير الوسيم؟" من هنا يبدأ فصل جديد في القصة… الفصل الذي لم يُروَ بعد!"

سيقوم بدور المنتج المنفّذ في الورشة الكاتب والمنتج الحائز على جائزة الإيمي "ليونارد ديك"، وسيعيش معه المشاركون تجربةً حقيقيةً لورشة كتابة السيناريو، بدءًا من بناء الشخصيات، ونسج الأحداث، وتصميم الحبكة، إلى تحديد الطابع العام والهوية البصرية للمسلسل، وحتى كتابة قصة الحلقة الأولى، ثم رسم تسلسل أحداث الموسم الأول بالكامل.

تُعقد الورشة باللغة الإنجليزية، وهي مفتوحة أمام الكتاب والمنتجين والمخرجين الذين لديهم خبرة سابقة لا تقل عن عملين تم عرضهما، سواء في السينما أو التلفزيون. يمكن للراغبين بالتقديم العثور على استمارة التسجيل عبر الموقع الرسمي للمهرجان. علمًا أن آخر موعد للتقديم هو 10 سبتمبر 2025.

عمرو منسي

وقال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي: "يعكس هذا التعاون بين مهرجان الجونة السينمائي ونتفليكس التزام المهرجان بدعم الإبداع، وتوفير منصات تفاعلية للمواهب الإقليمية والدولية للتواصل المباشر مع رواد الصناعة العالمية. ومن خلال هذه الفرص، يواصل المهرجان دوره كمنارة ثقافية تربط صناع السينما المحليين بالمعايير العالمية في سرد القصص."

ليونارد ديك

ليونارد ديك هو كاتب ومنتج تلفزيوني كندي حاصل على جائزة إيمي، وشارك في كتابة وإنتاج أبرز المسلسلات العالمية خلال العقدين الماضيين، من بينها Lost وHouse وThe Good Wife وTruth Be Told. كما طور مسلسلات لصالح شبكات كبرى مثل FX وHBO وFox، وعمل مستشارًا لعدد من الإنتاجات الدولية على نتفليكس.

مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

نتفليكس

تُعد نتفليكس إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي، إذ يستمتع ما يزيد عن 300 مليون شخص بعضوية مدفوعة في أكثر من 190 دولة لمتابعة المسلسلات التلفزيونية والأفلام والألعاب عبر تشكيلة واسعة من التصنيفات الفنية واللغات.

ويستطيع الأعضاء أيضًا الاستمتاع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة، بقدر ما يرغبون وفي أي وقت ومكان، ويمكنهم تغيير الخطة متى شاؤوا ذلك.

