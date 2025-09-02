إطلاق اسم محمد هنيدي على الدورة الـ 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

استقرت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) علي اختيار النجم محمد هنيدي، ليحمل اسم الدورة الخامسة عشر، التي تقام فعالياتها في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري.

ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

وقال الفنان إبراهيم الفرن مدير المهرجان إن السنوات مرت سريعا وها هو مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى أصبح عمره خمسة عشر عامٍا، وأصبح شابا يافعا يحمل أحلاما جديدة، وتحمل هذه الدورة اسم نجم كبير المحبوب النجم أمير البسمة الفنان محمد هنيدى

وأضاف الفرن: أرجو من الجماهير متابعتنا كما عودونا فلدينا هذا العام مجموعة من الورش الفنية الاستثنائية، وعروض من مختلف الدول الأوربية والعربية، ونعد الجماهير بتقديم كل ما يفيد ويرتقي بالشارع المسرحى المصرى وكل المهتمين من كل الأطياف جمهور المتخصصين والممارسين، فضلا عن جمهورنا العام العزيز والذى ارتبط بالمهرجان وما يقدمه من قيمة سنوية فى مثل هذه الأيام، وتابعونا عبر صفحات المهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي فوجودكم يسعدنا دائما وابدا.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لعائلة مصرية متوسطة الحال، لكنه نشأ في حي إمبابة بمحافظة الجيزة بعدما انتقلت الأسرة إلى القاهرة لظروف عمل والده.

وبدأ هنيدي حياته المهنية كمحاسب لكنه سرعان ما ترك وظيفته وانتقل للعمل في التمثيل الذي كان شغوفًا به منذ صغره، وتوجه لدراسة التمثيل في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون في القاهرة، وتخرج منه في عام 1991 وبدأ عمله في التمثيل بأدوار ثانوية في السينما والمسرح، ثم اشتهر بأفلام ومسرحيات كوميدية من بطولته مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، وش إجرام، ألابندا، عفروتو، وغيرها

وشارك مع يوسف شاهين من خلال فيلم إسكندرية كمان وكمان عام 1990 وحصد العديد من الجوائز ومنها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2009، تم تكريمه في نفس العام من «مهرجان الرباط» في المغرب وذلك عن مجمل أعماله السينمائية التي قدمها طوال مشواره الفني، وفي عام 2008 كرم في «مهرجان تطوان الدولي للسينما».

