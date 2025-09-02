الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
تأجيل عمومية "شعبة محرري الفن" بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

نقابة الصحفيين، فيتو
تقرر تأجيل الجمعية العمومية لـ"شُعبة محرري الفن" بنقابة الصحفيين، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني (50%+ 1)، على أن تجتمع الجمعية العمومية للشُّعبة، وتجرى الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر  2025م، على أن يبدأ التسجيل من الساعة الرابعة عصرًا بالدور الرابع في النقابة بحضور (25%).
             

الإشراف على انتخابات شعبة محرري الفن 

 تم اختيار لجنة للإشراف على الانتخابات وتضم ثلاثة من الصحفيين من غير المرشحين، آمال عثمان، وعصام زكريا، ومحمد نصر، بالإضافة إلى وكيل النقابة المشرف على الشُّعب والروابط عبد الرءوف خليفة، وعضو المجلس المسئول عن لجنة المتابعة محمود كامل، وتتولى اللجنة متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

