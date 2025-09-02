الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
محافظات

ارتفاع ضحايا حادث انقلاب أتوبيس العمال بالشرقية إلى حالة وفاة وإصابة 27 شخصًا

ارتفعت حصيلة حادث انقلاب أتوبيس العمال بمدخل طريق سعود الدائري الجديد بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، إلى حالة وفاة و27 مصابًا حتى الآن.

إصابة 28 عاملا في انقلاب أتوبيس بالشرقية (صور)

 

وفاة عامل متأثرا بجراحه الخطيرة في الحادث 

وتوفي في الحادث “محمد.ر.م” متأثرًا بإصابته، فيما نُقل باقي المصابين عبر 18 سيارة إسعاف إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، مع رفع حالة الطوارئ الطبية.

 

إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بينما تواصل التحقيقات للوقوف على أسباب الواقعة.

 

حوادث الطرق أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها: عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

