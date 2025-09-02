الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
فاطمة محمد علي تبكي فرحا على الهواء بعد نجاح فيديو "سوق العبور"

فاطمة محمد علي، فيتو
بكت الفنانة فاطمة محمد علي، على الهواء مباشرة خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة CBC، مع هبة الأباصيري ومها بهنسي، لنجاح أغنيتها "سوق العبور"، وتحقيقها ملايين المشاهدات.

وقالت إن الصدفة كانت وراء الأغنية وتصويرها في منزل ابنتها، قائلة: "في 24 ساعة حقق الفيديو أكثر من 30 مليون مشاهدة"، كشفت عن تواصل اليونسكو معاها بعد نجاح الأغنية.

دخول عالم السوشيال ميديا

 

وكشفت فاطمة أن بداية دخولها عالم السوشيال ميديا وتقديم محتوى كانت خلال أزمة فيروس كورونا.

وخلال الحلقة، قالت إنها أجلت الكثير من المشاريع والخطوات في حياتها المهنية رغبة في تواجدها بجانب بناتها ورعايتهم.

 

