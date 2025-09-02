الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض الضاني والكندوز، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 423.4 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 396.9 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة البتلو 

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 407 جنيهات في الأسواق، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيها و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة البتلو بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 383.7 جنيه، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بانخفاض 8.5 جنيه عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 350 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 391 جنيها في الأسواق، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

أما سعر اللحم الكندوز متوسط السن اليوم في الأسواق، فسجل متوسط سعر قدره نحو 397 جنيها في الأسواق، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 340 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه

الأكثر قراءة

أول تعليق من وليد صلاح الدين بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي

وزير خارجية بريطانيا يوجه الشكر لمصر لهذا السبب

الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

انخفاض لتر الذرة والعباد، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أول تعليق من وزير الصحة على وفاة الإعلامية عبير الأباصيري (فيديو)

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

أمير عبد الحميد يقترب من تدريب حراس المرمى بالأهلي

الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير صادم لرؤية الأسد في المنام

هل يجوز إخفاء عيوب الخاطب عند السؤال عنه؟ الإفتاء ترد

حكم ارتداء الرجال للسلسلة الفضة وربط الشعر على هيئة ضفائر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads