هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

أوضح الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحتفل بعيد مولده، والدليل على ذلك أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام.



وقال خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة": " الرسول كان يحتفل كل أسبوع مولده، وذلك من خلال صيامه يوم الإثنين، وعندما سأله الصحابة عن سبب صيامه ليوم الإثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه".



وعن سبب صيام الرسول يوم الخميس، أكد: " ان الرسول كان يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم، ويوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله"، موضحا: " النبي رمز لكل حاجة جميلة، وحلوة".

وأوضح: " الرسول هو الذى نزل بالهدايا، والرسول ليس الوحيد الذي احتفل بمولده، ولكن الله احتفل بمولد الرسول قبل مولده"، مستشهدا بقوله تعالى: " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين "، سورة الأعراف الآية 172.



