الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

الدكتور ربيع الغفير،
الدكتور ربيع الغفير، فيتو

أوضح  الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحتفل بعيد مولده، والدليل على ذلك أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام.


وقال خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة": " الرسول كان يحتفل كل أسبوع مولده، وذلك من خلال صيامه يوم الإثنين، وعندما سأله الصحابة عن سبب صيامه ليوم الإثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه".

 


وعن سبب صيام الرسول يوم الخميس، أكد: " ان الرسول كان يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم، ويوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله"، موضحا: " النبي رمز لكل حاجة جميلة، وحلوة".

وأوضح: " الرسول هو الذى نزل بالهدايا، والرسول ليس الوحيد الذي احتفل بمولده، ولكن الله احتفل بمولد الرسول قبل مولده"، مستشهدا بقوله تعالى: " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين "، سورة الأعراف الآية 172.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ربيع الغفير جامعة الأزهر الاعلامية عزة مصطفي صيام الرسول يوم الخميس

مواد متعلقة

6 وفيات، أهالي الزقازيق يستعدون لتشييع جثامين ضحايا انهيار عقار شارع مولد النبي (صور)

"قمر سيدنا النبي" تزين احتفالات مولد السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads