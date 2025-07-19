ريهام عبدالغفور: كتالوج عمل شيق ومتعب

أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بالحالة التي أحدثها مسلسلها الجديد كتالوج، مشيرة إلي أنها بذلت كل ما لديها من مجهود في هذا العمل.

وقالت إنها تعتبر مسلسل كتالوج شيقا في كل أحداثه، وأنه استطاع أن يخطف المشاهد، وكلن متعبا لكل العاملين فيه.

وطرحت منصة نتفليكس يوم الخميس الماضي 17 يوليو الجاري مسلسلها الجديد “كتالوج”، الذي يجمع بين الدراما الإنسانية والكوميديا الخفيفة.

ويبحث عشاق الدراما المصرية عن كل تفاصيل المسلسل قبل انطلاق عرضه خاصة تفاصيل قصته.

قصة مسلسل كتالوج

وتدور قصة مسلسل كتالوج حول أب يدعى يوسف (محمد فراج) يجد نفسه مسؤولا عن أولاده بعد وفاة والدتهم أمينة (ريهام عبد الغفور)، وخلال الأحداث تترك الام فيديوهات تساعده في التعامل معهم.

وبالرغم من صعوبة وثقل المسؤولية، إلا أن الأب يحاول أن يكون أقرب إلى الأبناء بدعم من الأهل والأصدقاء، وخلال العمل يجد الأب نفسه مضطرا لاتخاذ عدة قرارات تخص مستقبله ومستقبلهم.

أبطال مسلسل كتالوج

يجتمع عدد من أبرز نجوم الدراما في السنوات الأخيرة في هذا المسلسل المنتظر، منهم محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، وبيومي فؤاد، إلى جانب خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، والطفلة ريتال عبد العزيز، في تجربة تستعرض العلاقات الأسرية وتحديات الأبوة من زوايا غير مألوفة، والمسلسل مكون من 10 حلقات.

طرح برومو مسلسل كتالوج

وكانت منصة نتفليكس قد طرحت مؤخرا برومو مسلسل كتالوج، وكشف البرومو عن جرعة منتظرة من الدراما والكوميديا الخفيفة بتوقيع الفنان محمد فراج، ونخبة من النجوم في مقدمتهم ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور.

مسلسل منتهي الصلاحية

وشارك الفنان محمد فراج في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “منتهي الصلاحية” وكتب العمل السيناريست محمد هشام عبية، وأنتجه عبد الله أبو الفتوح، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط.

مُسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.