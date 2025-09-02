التمثيل التجاري المصري يعقد اجتماعا مع نائب سفير الصين لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري اجتماعًا مع Zhao Tao نائب سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة للتباحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين في إطار متابعة مخرجات زيارة المهندس/ حسن الخطيب- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الصين في شهر يونيو الماضى.

مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية

وأكد د. عبد العزيز الشريف خلال الاجتماع أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية وتاريخية طويلة وتشهد تلك العلاقات حاليًا زخمًا كبيرًا واهتمامًا واضحًا من القيادة السياسية بالبلدين تجسدت فى الزيارات المتبادلة التي جرت على أعلى المستويات وآخرها الزيارة التي أجراها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى الصين للمشاركة في فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس "نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية" فضلًا عن الزيارة التي أجراها السيد رئيس الوزراء الصيني إلى القاهرة في يوليو الماضي.

الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر

وأشار إلى حرص الوزارة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين حيث تعد الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تعدت قيمته 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بزيادة قدرها 10٪.



وأكد الشريف أن هيكل وأرقام التجارة الثنائية الحالية بين البلدين لا تزال أقل من التوقعات لأنها لا تعكس القدرات الحقيقية أو الإمكانات التي تتمتع بها الدولتين، فضلًا عن أهمية العمل على خفض الفجوة التجارية بين مصر والصين، والسعي نحو تنمية التعاون المشترك لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري وخاصةً تلك الخاصة بنقل التكنولوجيا.

2800 شركة مساهمة صينية في مصر

وأشار إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر قد بلغ نحو 2800 شركة كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الصين نحو 1.2 مليار دولار في قطاعات مختلفة أهمها تصنيع الفايبر جلاس والأجهزة المنزلية، المنسوجات، الصناعات الغذائية والأعلاف الحيوانية وغيرها من القطاعات الهامة.





حرص بلاده على تنمية آفاق التعاون المشترك مع مصر

ومن جانبه أكد نائب السفير الصيني بالقاهرة حرص بلاده على تنمية آفاق التعاون المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة الصين بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا يحتذى به للعلاقة القائمة على تحقيق مصالح الشعبين المصري والصيني وعمق الشراكة المصرية الصينية على كافة الأصعدة، والاستعدادات الجارية للاحتفاء بمرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال العام المقبل 2026.

شارك في الاجتماع Zhao Liuqing رئيس المكتب التجاري بسفارة الصين بالقاهرة والسيدة الوزير المفوض التجاري/ الزهراء أحمد على – مدير شئون الدول الآسيوية، والسكرتير الأول التجاري/ محمد عطية بالإدارة، و السكرتير الأول التجاري/ شاهيندا عز العرب بإدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.