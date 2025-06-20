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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب عاصمة إسرائيل السيبرانية في بئر السبع

شركة جاف-يام 4 في
شركة "جاف-يام 4" في بئر السبع

أعلنت إيران أنها هاجمت بالصواريخ "حديقة الفضاء السيبراني" وتحديدا شركة "جاف-يام 4" في بئر السبع جنوب إسرائيل، وألحقت بها أضرارا جسيمة صباح اليوم الجمعة.


ونقلت وسائل إعلام محلية وأجنبية أن الشركة "جاف-يام" في "حديقة الفضاء السيبراني" CyberSpark توفر خدمات الأمن السيبراني لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتعد جزءا من قطاع التكنولوجيا المتقدم في بئر السبع، والذي يضم شركات عالمية ومراكز أبحاث متخصصة في الحرب الإلكترونية.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في بئر السبع صباح اليوم استهدف مقرا يعمل في المجال السيبراني ويتعاون مع جيش الاحتلال.

وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن الحرس الثوري يزعم استهداف موقع شركة "مايكروسوفت" في بئر السبع نظرا لأنه يتعاون بشكل وثيق مع الجيش الإسرائيلي.

وأشار الحرس الثوري إلى أن الهجوم جاء كون المقر "جزء من منظومة دعم العدوان، وليس مجرد كيان مدني. ويشمل المجال السيبراني".

ولفت أيضا إلى الهجوم طال "مساكن أشخاص يعملون في مجالي التجسس والذكاء الاصطناعي، من الذين يعملون بتعاون مباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية."

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم الصاروخي الباليستي من إيران، استهدف منطقة CyberSpark  في بئر السبع جنوب إسرائيل، وأن المبنى المدمر الذي يظهر في الصور هو مبنى (Gav-Yam 4)، وهو جزء من منطقة "الحديقة السيبرانية".

وأضافت: "يقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي خدمات أمنية متقدمة في مجال الأمن السيبراني. وهو على الأرجح من مساكن العاملين في مجمع الأمن السيبراني في بئر السبع، وقد يكون يضم موظفين من شركات مثل مايكروسوفت، IBM، وغيرها، أو ضباطا تقنيين في وحدات الجيش المرتبطة بالمجمّع".

في الأثناء، أكدت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية ارتفاع عدد المصابين في بئر السبع إلى 35 شخصا بعد الهجوم الصاروخي. وتضرر شركة CyberSpark والتي تقدم خدمات الأمن السيبراني للجيش الإسرائيلي.

وأضافت: "يضم المجمع شركات كبرى مثل مايكروسوفت، إنتل، إلبيت سيستمز، PayPal، Dell EMC، IBM، Oracle، WIX".

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