أخبار مصر

محافظ القاهرة يجري مقابلات مع المتقدمين للوظائف القيادية

جانب من المقابلات،
جانب من المقابلات، فيتو
ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل ٣٥ درجة وظيفية، منها ٣٢ درجة مدير عام منطقة إسكان، ووظيفتي مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، ومدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية العمل، لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها.

وأكد محافظ القاهرة علي استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد ٣٦ من المتقدمين، حيث يتم  فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

