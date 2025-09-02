نحافظ على صحتنا، محافظ بورسعيد يحذر المزارعين من حرق القش حفاظًا على البيئة (فيديو وصور)

حرص محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي على لقاء عدد من المزارعين والعاملين في الحقول خلال حضوره موسم حصاد الأرز لاستماع لهم ومقترحاتهم المتعلقة بطرق تحسين عمليات الزراعة والتسويق بمنطقة جنوب بورسعيد.

محافظ بورسعيد يشدد على منع حرق قش الأرز

وطالب اللواء محب حبشي المزارعين بضرورة الامتناع عن حرق قش الأرز عقب انتهاء موسم الحصاد، مشددًا على أن هذا السلوك يضر بالصحة العامة ويؤثر بشكل مباشر على البيئة.

كم أكد محافظ بورسعيد أن حرق القش يتسبب في انبعاثات ضارة تؤدي إلى تلوث الهواء وانتشار الأدخنة الكثيفة، وهو ما قد يعرّض الأطفال بشكل خاص لمخاطر صحية كبيرة، من بينها الاختناق والتأثير السلبي على الجهاز التنفسي.

محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية إعادة تدوير قش الأرز

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للاستفادة من قش الأرز من خلال إعادة تدويره وتحويله إلى منتجات مفيدة مثل الأعلاف والأسمدة، بدلًا من التخلص منه بالحرق الذي يترك آثارًا سلبية على الصحة والبيئة. وشدد على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستواصل تكثيف حملاتها التوعوية بين المزارعين لتوضيح خطورة هذه الممارسات وطرق الاستفادة المثلى من بقايا المحاصيل.

وأشار المحافظ إلى أن التزام المزارعين بعدم حرق القش يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية حماية البيئة والحفاظ على صحة الأجيال القادمة، داعيًا الجميع إلى التعاون والتكاتف من أجل بيئة نظيفة وحياة صحية آمنة.

