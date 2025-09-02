الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نحافظ على صحتنا، محافظ بورسعيد يحذر المزارعين من حرق القش حفاظًا على البيئة (فيديو وصور)

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على منع حرق قش الأرز، فيتو

حرص محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي على لقاء عدد من المزارعين والعاملين في الحقول خلال حضوره موسم حصاد الأرز لاستماع لهم ومقترحاتهم المتعلقة بطرق تحسين عمليات الزراعة والتسويق بمنطقة جنوب بورسعيد.

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز، فيتو 
محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز، فيتو 

محافظ بورسعيد يشدد على منع حرق قش الأرز 

وطالب اللواء محب حبشي المزارعين بضرورة الامتناع عن حرق قش الأرز عقب انتهاء موسم الحصاد، مشددًا على أن هذا السلوك يضر بالصحة العامة ويؤثر بشكل مباشر على البيئة. 

 

موسم حصاد الأرز ببورسعيد، فيتو 
موسم حصاد الأرز ببورسعيد، فيتو 

كم أكد محافظ بورسعيد أن حرق القش يتسبب في انبعاثات ضارة تؤدي إلى تلوث الهواء وانتشار الأدخنة الكثيفة، وهو ما قد يعرّض الأطفال بشكل خاص لمخاطر صحية كبيرة، من بينها الاختناق والتأثير السلبي على الجهاز التنفسي.

 

محافظ بورسعيد خلال موسم حصاد الأرز، فيتو 
محافظ بورسعيد خلال موسم حصاد الأرز، فيتو 

محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية إعادة تدوير قش الأرز 

 

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للاستفادة من قش الأرز من خلال إعادة تدويره وتحويله إلى منتجات مفيدة مثل الأعلاف والأسمدة، بدلًا من التخلص منه بالحرق الذي يترك آثارًا سلبية على الصحة والبيئة. وشدد على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستواصل تكثيف حملاتها التوعوية بين المزارعين لتوضيح خطورة هذه الممارسات وطرق الاستفادة المثلى من بقايا المحاصيل.

منطقة جنوب بورسعيد الزراعية، فيتو 
منطقة جنوب بورسعيد الزراعية، فيتو 

وأشار المحافظ إلى أن التزام المزارعين بعدم حرق القش يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية حماية البيئة والحفاظ على صحة الأجيال القادمة، داعيًا الجميع إلى التعاون والتكاتف من أجل بيئة نظيفة وحياة صحية آمنة.

مزارعين جنوب بورسعيد، فيتو 
مزارعو جنوب بورسعيد، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنوب بورسعيد محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز محافظ بورسعيد موسم حصاد الأرز

مواد متعلقة

بشاير الخير، محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز (صور)

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads