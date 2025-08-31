الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يتابع مدى التزام المزارعين بعدم حرق قش الأرز

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا مع مديري المديريات والإدارات والجهات المعنية، ومتعهدي جمع قش الأرز بنطاق المحافظة، والإدارة العامة لشئون البيئة، ومديرية الإصلاح الزراعي، وجهاز شئون البيئة فرع الدقهلية، وذلك لمتابعة أعمال اللجان الفرعية المشكلة لهذا الشأن بالمرور اليومي للوقوف على مدى التزام المزارعين بعدم حرق قش الأرز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالانتهاء من إجراءات واستعدادات أجهزة المحافظة مبكرا للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز، خلال موسم الحصاد المقبل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة من منطلق الحفاظ على البيئة، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من الآثار السلبية لحرق قش الأرز.

 

إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بقلابشو بمركز بلقاس

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الدقهلية قامت بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بقلابشو بمركز بلقاس، وتم التأكيد على أنه هذا العام لن يُسمح مطلقا بوجود حالات حرق قش الأرز، كما تم التنبيه على مديرية الزراعة بالدقهلية بتحديد نسب قش الأرز الواجب الاحتفاظ بها لاستخدامها في تسمين الإنتاج الحيواني بنطاق المحافظة.

