الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بشاير الخير، محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز (صور)

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز، فيتو

شهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد موسم حصاد الأرز بمنطقة جنوب بورسعيد، وذلك وسط حفاوة استقبال ومحبة من المزارعين.

محافظ بورسعيد يشهد موسم 
محافظ بورسعيد يشهد موسم 

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز 

ورافقت عدسة فيتو محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي خلال حصاد الأرز، والذي شهد فرحة عارمة بكل بيوت الفلاحين المزارعين بالجنوب باعتباره من أهم المحاصيل الزراعية ومن أكثر المحاصيل التي يتم استهلاكها

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز، فيتو 
محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز، فيتو 

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لكل مزارعي الأرز بجنوب بورسعيد قائلا: “ ما دامت مصر فيها قلوب طيبة وناس شقيانة وبتزرع أرض مصر بالحب ده فأكيد الخير هيفضل موجود”.

محافظ بورسعيد، فيتو 
محافظ بورسعيد، فيتو 

جنوب بورسعيد قلب الباسلة 

كما أكد محافظ بورسعيد أنه يضع مسألة حل جميع مشكلات الجنوب في أولى أولويات المحافظة وأن هذه المنطقة الزراعية جزء عزيز على قلب مصر، وأن تقدير الفلاح المصري هدف أساسي للقيادة السياسية.

حصاد الأرز بجنوب بورسعيد، فيتو 
حصاد الأرز بجنوب بورسعيد، فيتو 

كما أشاد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بجهود مديرية الزراعة في المرور الميداني والمتابعة الدورية والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز بالمحافظة وتقديم الدعم الفني والتوصيات لهم في هذا الشأن.

منطقه جنوب بورسعيد، فيتو 
منطقة جنوب بورسعيد، فيتو 

جدير بالذكر أن محصول الأرز يعد من أهم المحاصيل الصيفية، لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي بفضل البحوث التى أجريت فى هذا المجال من قبل وزارة الزراعة والمعاهد البحثية المتخصصة التابعة لمركز البحوث الزراعية.

حصاد الأرز ببورسعيد، فيتو 
حصاد الأرز ببورسعيد، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد الفلاح المصرى جنوب بورسعيد محب حبشي محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد

مواد متعلقة

الزراعة تعلن انتهاء موسم حصاد الأرز واستمرار أعمال منظومة جمع وتدوير القش

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

صفقات الزمالك “فشنك”، ونجاح محدود لـ ألفينا وشيكو بانزا

قرار جديد في الأهلي قبل التعاقد مع خليفة ريبيرو

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads