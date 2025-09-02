بشاير الخير، محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز (صور)

شهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد موسم حصاد الأرز بمنطقة جنوب بورسعيد، وذلك وسط حفاوة استقبال ومحبة من المزارعين.

محافظ بورسعيد يشهد موسم

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز

ورافقت عدسة فيتو محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي خلال حصاد الأرز، والذي شهد فرحة عارمة بكل بيوت الفلاحين المزارعين بالجنوب باعتباره من أهم المحاصيل الزراعية ومن أكثر المحاصيل التي يتم استهلاكها

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز، فيتو

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لكل مزارعي الأرز بجنوب بورسعيد قائلا: “ ما دامت مصر فيها قلوب طيبة وناس شقيانة وبتزرع أرض مصر بالحب ده فأكيد الخير هيفضل موجود”.

محافظ بورسعيد، فيتو

جنوب بورسعيد قلب الباسلة

كما أكد محافظ بورسعيد أنه يضع مسألة حل جميع مشكلات الجنوب في أولى أولويات المحافظة وأن هذه المنطقة الزراعية جزء عزيز على قلب مصر، وأن تقدير الفلاح المصري هدف أساسي للقيادة السياسية.

حصاد الأرز بجنوب بورسعيد، فيتو

كما أشاد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بجهود مديرية الزراعة في المرور الميداني والمتابعة الدورية والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز بالمحافظة وتقديم الدعم الفني والتوصيات لهم في هذا الشأن.

منطقة جنوب بورسعيد، فيتو

جدير بالذكر أن محصول الأرز يعد من أهم المحاصيل الصيفية، لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي بفضل البحوث التى أجريت فى هذا المجال من قبل وزارة الزراعة والمعاهد البحثية المتخصصة التابعة لمركز البحوث الزراعية.

حصاد الأرز ببورسعيد، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.