كرة اليد، باربيتو يقدم تقريرا عن مشاركة منتخب مصر في مونديال الناشئين

كرة اليد، يقدم الإسباني فرناندو باربيتو، تقريرا فنيا عن مشاركة منتخب الناشئين تحت 19 عاما، في بطولة العالم، التي أقيمت خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس الجاري، بالقاهرة.

وشهدت البطولة مشاركة 32 منتخبا، واحتل منتخب مصر المركز الخامس في الترتيب العام.

ومن المقرر أن يشهد التقرير أسباب الخسارة في الدور ربع النهائي أمام منتخب إسبانيا، ونقاط الضعف والقوة في صفوف المنتخب.

ترتيب منتخبات بطولة العالم

اختتمت مساء أمس الأحد منافسات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين (مصر 2025)، التي أقيمت في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.

وجاء الترتيب النهائي لمنتخبات البطولة كالتالي:

1- ألمانيا

2- إسبانيا

3- الدنمارك

4- السويد

5- مصر

6- أيسلندا

7- المجر

8- النرويج

9- فرنسا

10 - صربيا

11- سويسرا

12 - التشيك

13- سلوفينيا

14- اليابان

15- النمسا

16 - السعودية

17- البرتغال

18- كرواتيا

19- جزر فارو

20- تونس

21- البرازيل

22- الأرجنتين

23- البحرين

24- كوسوفو

25- كوريا الجنوبية

26- الكويت

27- الجزائر

28- أوروجواي

29- غينيا

30- المغرب

31- أمريكا

32- المكسيك.

واحتل المنتخب الوطني المركز الخامس في الترتيب العام لمنتخبات بطولة العالم للناشئين، بعد الخسارة أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي، ثم الفوز على منتخبي النرويج وأيسلندا في دور تحديد المراكز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.