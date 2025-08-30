كرة اليد، تحديد موعد قرعة البطولة العربية للأندية بالكويت

كرة اليد، حدد الاتحاد العربي لكرة اليد يوم الإثنين المقبل لسحب قرعة البطولة العربية للأندية، المقرر لها خلال الفترة من 12 وحتى 22 سبتمبر المقبل، بالكويت.

وتشهد البطولة العربية للأندية مشاركة 10 فرق وهي، الكويت والصليبخات وكاظمة (الكويت)، والشباب الرياضي والطليعة والنواعير (سوريا)، والأهلي وقطر (قطر)، الحشد القراعي، والبنك الأهلي المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، قد أعلن في وقت سابق، ترشيح فريق البنك الأهلي للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية بالكويت.

