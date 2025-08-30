السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، تحديد موعد قرعة البطولة العربية للأندية بالكويت

الاتحاد العربي لكرة
الاتحاد العربي لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، حدد الاتحاد العربي لكرة اليد يوم الإثنين المقبل لسحب قرعة البطولة العربية للأندية، المقرر لها خلال الفترة من 12 وحتى 22 سبتمبر المقبل، بالكويت.

 

وتشهد البطولة العربية للأندية مشاركة 10 فرق وهي، الكويت والصليبخات وكاظمة (الكويت)، والشباب الرياضي والطليعة والنواعير (سوريا)، والأهلي وقطر (قطر)، الحشد القراعي، والبنك الأهلي المصري.

 

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، قد أعلن في وقت سابق، ترشيح فريق البنك الأهلي للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية بالكويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد الاتحاد العربي لكرة اليد البطولة العربية للأندية البنك الأهلى المصرى الاتحاد المصري لكرة اليد خالد فتحي

مواد متعلقة

كرة اليد، 3 محترفين مصريين جدد في ملاعب أوروبا

كرة اليد، تقديم موعد البطولة الأفريقية للأندية بالمغرب

كرة اليد، باربيتو يقدم تقريرا عن مشاركة منتخب مصر في مونديال الناشئين

كرة اليد، ترتيب منتخبات بطولة العالم للناشئين 2025

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads