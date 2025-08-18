الإثنين 18 أغسطس 2025
كرة اليد، تقديم موعد البطولة الأفريقية للأندية بالمغرب

كرة اليد، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور إريمو، تقديم موعد البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، المقرر إقامتها في العاصمة المغربية الدار البيضاء.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد إقامة منافسات البطولة الأفريقية خلال الفترة من 11 وحتى 20 أكتوبر المقبل، بدلا من انطلاقها يوم 16 من الشهر نفسه.

ويحمل الأهلي لقب البطولة الأفريقية، بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة النهائية بنتيجة 43-22.

 

وفي نفس البطولة حصل الزمالك على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على منتدى درب سلطات المغربي بنتيجة (35-25).

