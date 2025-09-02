ماجد الأنصاري: ليس هناك رد إسرائيلي حتى الآن على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار بغزة

قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء، إنه ليس هناك رد إسرائيلي حتى الآن على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن خطة إسرائيل لاحتلال غزة تضع الجميع أمام تهديد بمن فيهم الرهائن.

وتابع: لا يمكن ربط القضية الإنسانية بالصفقة ويجب فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة.

كما أشار أن المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي إذ يجب تشكيل موقف موحد لإيقاف إسرائيل، مضيفًا أنه لا فائدة من انتظار عملية السلام بينما لا يوجد طرف إسرائيلي يريد هذه العملية.

واختتم المتحدث باسم الخارجية القطرية: خطوات إسرائيل تلقى الآن معارضة إقليمية ودولية واضحة، كما شددوا على أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية.

