رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة خلال الاستقبال

استقبل صباح اليوم الثلاثاء المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب يرافقها الدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، وحضر اللقاء بعض من أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه رئاسة المجلس، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية - الدقي.

تعزيز مجالات التعاون 

وأعربت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن تطلعها لتعزيز مجالات التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس الدولة.

وأشار رئيس مجلس الدولة عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب، وما تقدمه من برامج تدريبية متميزة على وفق أحدث النظم الدولية والتي تواكب متطلبات التنمية والتحول الرقمي، وتساهم في التأهيل اللازم للقيادة والابتكار ورفع كفاءة الأداء لمؤسسات الدولة المصرية، على نحو يساهم في تعظيم رأس المال البشري.

وخلال اللقاء قدم خالص الشكر والتقدير للدكتورة سلافة جويلي متمنيًا دوام التواصل والتعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لتحقيق مزيد من النجاحات التي تنعكس على مسيرة التنمية البشرية لخدمة وطننا الحبيب

