رئيس الوطنية للانتخابات يهنئ رئيس مجلس الدولة لتوليه مهام منصبه

استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة المستشار حازم بدوي – رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والوفد المرافق له، وحضر اللقاء بعض من أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة له بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعرب عن خالص أمانيه له بالتوفيق

وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن خالص أمانيه له بالتوفيق في مهام منصبه الجديد، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون القائم بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات في دعم وترسيخ دولة القانون.

ومن جانبه وجه رئيس مجلس الدولة عظيم الشكر لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيدًا بالنجاح الكبير الذي حققته الهيئة في إدارة انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وما تميزت به من دقة إجراءات الاقتراع واستخدام الرقمنة في أثناء إجراء العملية الانتخابية على وفق المعايير المقررة، بما يؤكد ريادة مصر على المستوى العربي والإقليمي في احترام إرادة الشعب المصري.

كما أكد الجانبان على استمرار التعاون والتكامل بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات، بما يسهم في تعزيز مسيرة العدالة ودعم الحياة السياسية والدستورية في مصر.

