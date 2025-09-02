مشهد مرعب لحمم فى إيطاليا، أوروبا تراقب أخطر براكينها (فيديو)

التقطت طائرة درون مشاهد مبهرة ومرعبة في الوقت نفسه لتدفق الحمم البركانية من بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، الذي يعد الأعلى والأكثر نشاطًا فى أوروبا، وتظهر اللقطات الجوية سيلًا من الحمم الحمراء المتدفقة من عدة فوهات، بينما يغطي الدخان الكثيف سماء المنطقة.

البركان يظل غير متوقع

ورغم تراجع حدة النشاط البركاني مقارنة بالأسابيع الماضية، تؤكد السلطات المحلية، أن البركان يظل غير متوقع، محذرة من إمكانية عودة الانفجارات في أي لحظة.

في المقابل، تستمر الزيارات السياحية إلى المناطق الآمنة تحت إشراف فرق الإنقاذ والمرشدين المعتمدين، ما يسمح للزوار بمشاهدة أحد أعنف وأجمل المشاهد الطبيعية في أوروبا عن قرب، وفقا لصحيفة المساجيرو الإيطالية.

مراقبة المناطق الأكثر ازدحامًا بالسياح

وتفرض فرق الإنقاذ التابعة للحرس الإيطالي في نيكولوسي رقابة صارمة على تدفق الزوار، الذين يُسمح لهم فقط بالوصول إلى المناطق المصرح بها تحت إشراف مرشدين معتمدين، وأوضح القائد باولو برنارديني أن مهمتهم لا تقتصر على متابعة أعداد السياح، بل تشمل أيضًا مراقبة التزام المرشدين بقواعد الأمان، والتى منها منع الاقتراب من تدفقات الحمم، ويجب أن لا يزيد عدد أفراد كل مجموعة سياحية عن عشرة أشخاص.

من جهتها، فرضت الحماية المدنية فى إيطاليا حظرًا على الوصول إلى القمة، وأوقفت الرحلات الاستكشافية فوق ارتفاع 2500 متر، فيما تستمر الأنشطة السياحية المصرح بها في المناطق الآمنة. وتشارك في الدوريات فرق إنقاذ جبلية مزودة بكلاب مدربة، لمراقبة المناطق الأكثر ازدحامًا بالسياح.

ثوران مستمر منذ 14 أغسطس

بدأت المرحلة الحالية من النشاط البركاني في 14 أغسطس، وتميزت بانفجارات سترومبولية متقطعة متوسطة القوة، وتدفّقات حممية انبثقت من أربع فوهات على ارتفاعات تتراوح بين 2900 و3200 متر. وتشير بيانات المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين (INGV) إلى أن قوة النشاط تتراجع تدريجيًا، حيث انخفض مؤشر الاهتزاز البركاني من مستويات مرتفعة إلى متوسطة-منخفضة.

ورغم تراجع شدة النشاط مقارنة بانفجارات يونيو الماضي التي أدت إلى أعمدة دخان ضخمة وانهيار جزئي في الفوهة الرئيسية، يحذر الخبراء من أن البركان يظل غير متوقع، وقد ينتقل في ساعات من الهدوء النسبي إلى نشاط شديد.

وتتدفق الحمم الحالية بسلاسة عبر السفوح الجنوبية الغربية، بينما تنبعث كميات محدودة من الدخان والرماد سرعان ما تتبدد في الجو.

وأبقى مركز مراقبة الطيران البركاني (VONA) مستوى الإنذار الجوي عند الدرجة البرتقالية، غير أن مطار كاتانيا الدولي "فينتشنزو بيليني" يواصل عمله بشكل طبيعي دون تعطل.

وتكشف المناظر من إتنا مشاهد خلابة لمدينة كاتانيا والبلدات المحيطة، ما يمنح السياح فرصة نادرة لمشاهدة واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة في أوروبا، ضمن بيئة آمنة بفضل التدابير الاحترازية المشددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.