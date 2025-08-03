لأول مرة منذ 600 عام، ثوران بركان في كامتشاتكا الروسية (فيديو وصور)

أفادت وكالة الإعلام الروسية وعلماء، الأحد، أن بركان كراشينينيكوف في شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى الشرق الروسي، ثار للمرة الأولى منذ 600 عام، في حدث جيولوجي نادر قد يكون مرتبطا بالزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.



وقالت أولجا جيرينا، رئيسة فريق الاستجابة لثورات البراكين في كامتشاتكا: إن “هذا أول ثوران مؤكد تاريخيا لبركان كراشينينيكوف منذ ستة قرون”.

WATCH: Incredible footage of the FIRST RECORDED ERUPTION of Krasheninnikov volcano in Kamchatka, Russia.



It wouldn't be a surprise to me if it was triggered by the megathrust M8.8 earthquake a few days ago.



Krasheninnikov volcano began its FIRST RECORDED eruption at 16:50 UTC… pic.twitter.com/FpUKRo9dLG — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 3, 2025

وأضافت أن النشاط البركاني ربما تأثر بالزلزال الذي وقع الأربعاء الماضي، وتسبب في تحذيرات من أمواج تسونامي في مناطق بعيدة مثل بولينيزيا الفرنسية وتشيلي.

وأشارت السلطات الروسية إلى أن الثوران البركاني أعقبه أيضا نشاط في بركان كليوتشيفسكوي، وهو البركان الأكثر نشاطا في كامتشاتكا.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن عمودا من الرماد تصاعد إلى ارتفاع 6000 متر في الجو، مشيرة إلى أن البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1856 مترا، تم تصنيف نشاطه عند "المستوى البرتقالي" للطيران، ما يشير إلى وجود خطر محتمل على حركة الملاحة الجوية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.