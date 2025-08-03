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خارج الحدود

لأول مرة منذ 600 عام، ثوران بركان في كامتشاتكا الروسية (فيديو وصور)

بركان، فيتو
بركان، فيتو

أفادت وكالة الإعلام الروسية وعلماء، الأحد، أن بركان كراشينينيكوف في شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى الشرق الروسي، ثار للمرة الأولى منذ 600 عام، في حدث جيولوجي نادر قد يكون مرتبطا بالزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.


وقالت أولجا جيرينا، رئيسة فريق الاستجابة لثورات البراكين في كامتشاتكا: إن “هذا أول ثوران مؤكد تاريخيا لبركان كراشينينيكوف منذ ستة قرون”.

وأضافت أن النشاط البركاني ربما تأثر بالزلزال الذي وقع الأربعاء الماضي، وتسبب في تحذيرات من أمواج تسونامي في مناطق بعيدة مثل بولينيزيا الفرنسية وتشيلي.

 

وأشارت السلطات الروسية إلى أن الثوران البركاني أعقبه أيضا نشاط في بركان كليوتشيفسكوي، وهو البركان الأكثر نشاطا في كامتشاتكا.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن عمودا من الرماد تصاعد إلى ارتفاع 6000 متر في الجو، مشيرة إلى أن البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1856 مترا، تم تصنيف نشاطه عند "المستوى البرتقالي" للطيران، ما يشير إلى وجود خطر محتمل على حركة الملاحة الجوية في المنطقة.

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