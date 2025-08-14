كامشاتكا الروسية تسجل 44 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة وتحذير من ثوران بركان كليوتشفسكوي

زلزال كامشاتكا، سجل إقليم كامشاتكا الروسي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 44 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و5.5 درجة، إحداها شعر بها السكان في بعض المناطق بقوة تتراوح بين درجتين وثلاث درجات على مقياس ريختر.



وأفادت الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامشاتكا اليوم الخميس، أن شخصًا واحدًا فقط ما زال في مراكز الإيواء المؤقتة في بتروبافلوفسك-كامشاتسكي وفيلوتشينسك، بعد أن كان العدد قد بلغ 30 شخصًا في وقت سابق.



كما شهد بركان كليوتشفسكوي خلال اليوم نفسه أربعة انبعاثات رمادية، دون تسجيل تساقط رماد في المناطق المأهولة، فيما حذّر رجال الإنقاذ من احتمال تآكل جزء من طريق ميلكوفو–أوست-كامشاتسك واستمرار خطر ثوران قوي قد يصل ارتفاع أعمدته الرمادية إلى 12 كيلومترًا.



وشهدت كامشاتكا في 30 يوليو أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة تصل إلى 8.8 درجة على مقياس ريختر، وقد شعر بهزات بلغت قوتها حتى 8 درجات سكان جزر الكوريل الشمالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.