حوادث

حبس سيدة لإدارتها نادي صحي واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة لإدارتها نادي صحي واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

القبض علي المتهم بالجيزة 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، بإدارة نادي صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي وأمكن ضبطها وبصحبتها (3 سيدات، 3 أشخاص) وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

طعنها بالصدر والرقبة، حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بأكتوبر

