الاتحاد العربي لكرة السلة: لم ندعُ الأهلي للمشاركة في البطولة العربية للأندية

كرة السلة، أكد مصدر داخل الاتحاد العربي لكرة السلة، أن الاتحاد لم يدعُ النادي الأهلي للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية، المقرر لها خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل بالإمارات.

وأوضح المصدر، أن الاتحاد العربي أعلن بالفعل قائمة الفرق المقرر مشاركتها في البطولة وعددها 16 فريقا، دون مشاركة أي فريق مصري.

وكشف المصدر، أن الاتحاد العربي يتعامل فقط مع الاتحادات الوطنية، ولا يتعامل مع الأندية بشكل مباشر، نافيا أن يكون هناك دعوة قد وجهت للأهلي من أجل المشاركة.

وأضاف المصدر، أن الاتحاد العربي لم يتلق ردا من نظيره المصري، بشأن مشاركة الفرق المصرية في منافسات البطولة العربية، خلال الموعد القانوني، وبالتالي تم إعلان القائمة النهائية دون وجود أي فريق مصري.

وأعلن الاتحاد العربي عن قائمة الفرق المشاركة بالبطولة رسميا وجاءت كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.