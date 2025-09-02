الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد العربي لكرة السلة: لم ندعُ الأهلي للمشاركة في البطولة العربية للأندية

النادي الأهلي، فيتو
النادي الأهلي، فيتو

كرة السلة، أكد مصدر داخل الاتحاد العربي لكرة السلة، أن الاتحاد لم يدعُ النادي الأهلي للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية، المقرر لها خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل بالإمارات.

وأوضح المصدر، أن الاتحاد العربي أعلن بالفعل قائمة الفرق المقرر مشاركتها في البطولة وعددها 16 فريقا، دون مشاركة أي فريق مصري.

وكشف المصدر، أن الاتحاد العربي يتعامل فقط مع الاتحادات الوطنية، ولا يتعامل مع الأندية بشكل مباشر، نافيا أن يكون هناك دعوة قد وجهت للأهلي من أجل المشاركة.

وأضاف المصدر، أن الاتحاد العربي لم يتلق ردا من نظيره المصري، بشأن مشاركة الفرق المصرية في منافسات البطولة العربية، خلال الموعد القانوني، وبالتالي تم إعلان القائمة النهائية دون وجود أي فريق مصري.

وأعلن الاتحاد العربي عن قائمة الفرق المشاركة بالبطولة رسميا وجاءت كالتالي:

May be an image of ‎1 person, playing basketball and ‎text that says '‎-طرلدا KFTRALL PNS PMSTE الفرق المشاركة بصفة نهائية في البطولة البطولة العربية للأندية رجال رقم (37) CLUB MEN'S FOR CHAMPIONSHIP BASKETBALL ARAB 37 دبي من 25 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2025 ABC الدولة النادي الامارات P النصر الرياضي 1 لبنان الحكمة 2 الأنطوني سوريا 3 الوحدة 4 حمص الفداء 5 الكويت الكويت 6 القادسية 7 كاظمة البحرين 8 المنامة (* 9 ليييا أهلي طرابلس 10 قطر العربي 11 الريان عُمان 12 البشائر 13 السيب اليمن 14 شعب حضر موت 15 الميناء 16..?ΥBAΙ 5‎'‎‎

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة الاتحاد العربى لكرة السلة الأهلي البطولة العربية للأندية النادي الأهلي

مواد متعلقة

كرة السلة، الأهلي يدرس المشاركة في البطولة العربية بالإمارات

كرة السلة، منتخب مصر يخسر أمام الكاميرون ويودع بطولة أفريقيا

كرة السلة، موعد مباراة مصر والكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت

كرة السلة، منتخب مصر يواجه الكاميرون اليوم في ربع نهائي “الأفروباسكت”

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

صفقات الزمالك “فشنك”، ونجاح محدود لـ ألفينا وشيكو بانزا

قرار جديد في الأهلي قبل التعاقد مع خليفة ريبيرو

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads