تعرف على خدمات البنك الزراعي للعملاء بمناسبة عيد الفلاح

أعلن البنك الزراعي المصري، أنه بمناسبة مبادرة الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري وبمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح خلال الفترة من 1 وحتى 15 سبتمبر 2025، يقدم البنك باقة مميزة من الخدمات المصرفية المجانية والمزايا لكل عملائه الحاليين والجدد.

وأوضح البنك أن ذلك يأتي تأكيدًا على تقدير الفلاح المصري ودوره في تحقيق التنمية، وتشمل الخدمات المقدمة من البنك الزراعي المصري لعملائه ما يلي:

• فتح حسابات توفير / جاري / نشاط اقتصادي) مجانًا بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب.

• إصدار وتفعيل بطاقات (ميزة) مسبقة الدفع مجانًا.

• تفعيل خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول " المحفظة الإلكترونية Agri wallet "

• فتح حسابات للشباب من 15 سنة مجانًا وبدون حد أدنى.

من جانب آخر، حدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوي للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

وكشف البنك الزراعي عن تمويل أصحاب المعاشات سواء المبكرين أو المحالين للتقاعد في السن القانونية والمحول معاشهم على البنك من إدارة صناديق معاشات التأمين الاجتماعي بالقطاع العام والخاص وأصحاب معاشات القوات المسلحة والشرطة المحول من الإدارة العامة للتأمين والمعاشات.

وقال البنك: إنه لا يجوز تمويل أصحاب المعاشات المحولة عن طريق النقابات أو الصناديق الخاصة، مضيفا أنه يمكن تمويل الأرملة والابنه فقط بالشروط (أن لا يقل سن الأرملة أو الابنة عن 50 سنة وقت التمويل – إحضار ضامن وأن يكون الضامن يعمل ولا يزيد سنه على 60 عاما مع نهاية القرض).

وتابع أن شروط قرض المعاشات هي إلزامية تشمل:

تحويل المعاش على البنك طوال فترة مدة القرض.

لا يقل المعاش عن 900 جم.

مدة التمويل بحد أقصى 10 سنوات بشرط أن لا يتجاوز سن العميل مع نهاية القرض 65 عاما.

قيمة القرض بحد أدنى 5000 جنيه مصري وبحد أقصى 500,000 جنيه مصري.

سعر العائد 25% سنويا متناقص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.