تصل لـ 11 ألف جنيه، أسعار شنط المدارس «البراندات» في الأسواق

أسعار شنط المدارس 2025، ارتفعت أسعار شنط المدارس للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، ليصل سعر الشنطة لبعض العلامات التجارية في المحلات التجارية الشعبية والمتوسطة إلى 4 آلاف جنيه، وهو ما أثار ضجة واسعة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشنط المدرسة البراند تصل لـ 11100 جنيه

لكن في المحال ذات العلامات التجارية الشهيرة «البراندات» والمتاجر الإلكترونية؛ فإن أسعار شنطة المدرسة تصل لـ 11100 جنيه.

أسعار شنط المدارس 2025 _ صورة أرشيفية- فيتو

أسعار شنط المدارس «البراندات»

وتستعرض «فيتو» سعر شنط المدارس «البراندات»، في السطور الأتية:

بلغ سعر الشنطة بعجلات 15.6 أنش خفيفة الوزن ومقاومة للماء نحو 4960 جنيهًا. بلغ سعر شنطة ظهر بلون واحد بينك 4 سوست نحو 4200 جنيه. بلغ سعر شنطة ظهر بسعة كبيرة نحو 4200 جنيه. بلغ سعر شنطة مدرسية بعبارة i love rainbow متعددة الألأوان نحو 4200 جنيه. بلغ سعر شنطة ظهر مدرسية للأطفال بثلاث مساحات مطاطية تصميم فلامنجو نحو 3100 جنيه. بلغ سعر شنطة مدرسية للأطفال بثلاثة أقسام لون أزرق كحلي وفاتح نحو 3050 جنيهًا.

أسعار شنط المدارس 2025 _ صورة أرشيفية- فيتو

سعر شنطة المدرسة 2025

بلغ سعر شنطة ظهر بعجلات للأطفال ثلاثية الأبعاد 2 حافظة نحو 3690 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة ظهر للمدرسة بثلاثة جيوب ومقبض سحب مطاطي للأطفال نحو 5950 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة مدرسية بعجلات للأطفال بلون فيروزي وأرجواني بثلاثة أقسام متعددة الألوان بوليستر نحو 5950 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة ظهر مدرسية بأربعة جيوب وبتصميم النينجا نحو 4750 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة ظهر مدرسية بثلاثة أقسام للأطفال لون أسود نحو 5170 جنيهًا.

أسعار شنط المدارس 2025 _ صورة أرشيفية- فيتو

أسعار شنطة المدرسة 2025

بلغ سعر شنطة مدرسية للمرحلة الإبتدائية مع 4 مساحات تخزين بتصميم رائد فضاء 4780 جنيهًا. بلغ سعر شنطة مدرسية بتصميم رياضي مصنوعة من البوليستر لون أسود نحو 4375 جنيهًا. بلغ سعر شنطة مدرسية للأطفال بثلاثة أقسام تصميم مموه بلون أسود نحو 5170 جنيهًا. بلغ سعر شنطة مدرسية ظهر بتصميم رياضي لون أخضر نحو 4850 جنيهًا. بلغ سعر شنطة ظهر مدرسية للأطفال مقسمة إلى أربعة أجزاء بمنفذ usb لون كحلي وزهري وبتصميم وحيد القرن نحو 4750 جنيهًا. بلغ سعر شنطة مدرسية للأولاد والبنات بطباعة كرة قدم مقاومة للماء مناسبة لأعمار 8 و10 و14 عامًا نحو 11100 جنيه.

