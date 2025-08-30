السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اعتقال خلية إرهابية تابعة للموساد في إيران

الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية

أعلنت الأجهزة الأمنية في إيران اليوم السبت، عن اعتقال مجموعة إرهابية انفصالية تابعة للموساد في محافظة خراسان الرضوية.

 اعتقال خلية تابعة للموساد في إيران 

وجاء في بيان الأجهزة الأمنية: “من بين أعمال هذه المجموعة الإرهابية التابعة للموساد التواصل والتعاون مع الجماعات الانفصالية”. 

وبحسب البيان، تم تحديد هوية ثمانية عملاء مرتبطين بجهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد" واعتقالهم في هذه المحافظة. 

txt

إيران: الأعداء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ويقتلون النساء والأطفال بغزة وسوريا

وأضاف البيان: “هؤلاء الأفراد، الذين تلقوا تدريبهم المتخصص عبر الفضاء الإلكتروني من عملاء هذا الجهاز، أرسلوا إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، وكذلك معلومات عن شخصيات عسكرية بارزة، إلى ضباط استخبارات الموساد خلال الأحداث الأخيرة من الحرب الصهيونية التي استمرت 12 يومًا”.

وتابع البيان: “بناءً على الوثائق المتوفرة، كانت العناصر المعتقلة تحاول التخطيط وتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى تدمير مراكز مهمة في مدينة مشهد. أُلقي القبض عليها بمعلومات استخباراتية كاملة قبل اتخاذ أي إجراء عملي. وعُثر على كميات من المواد الخام المستخدمة في صنع منصات الإطلاق والقنابل والمتفجرات والأفخاخ المتفجرة، وصودرت من هذه الشبكة الإرهابية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران الموساد محافظة خراسان

مواد متعلقة

إيران: الأعداء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ويقتلون النساء والأطفال بغزة وسوريا

مندوب إيران في الأمم المتحدة: سنرد على عقوبات الترويكا الأوروبية بالطريقة المناسبة

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

شائعة موت ترامب تشعل مواقع التواصل، والنشطاء يكشفون الحقيقة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads