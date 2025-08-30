اعتقال خلية إرهابية تابعة للموساد في إيران

أعلنت الأجهزة الأمنية في إيران اليوم السبت، عن اعتقال مجموعة إرهابية انفصالية تابعة للموساد في محافظة خراسان الرضوية.

اعتقال خلية تابعة للموساد في إيران

وجاء في بيان الأجهزة الأمنية: “من بين أعمال هذه المجموعة الإرهابية التابعة للموساد التواصل والتعاون مع الجماعات الانفصالية”.

وبحسب البيان، تم تحديد هوية ثمانية عملاء مرتبطين بجهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد" واعتقالهم في هذه المحافظة.

وأضاف البيان: “هؤلاء الأفراد، الذين تلقوا تدريبهم المتخصص عبر الفضاء الإلكتروني من عملاء هذا الجهاز، أرسلوا إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، وكذلك معلومات عن شخصيات عسكرية بارزة، إلى ضباط استخبارات الموساد خلال الأحداث الأخيرة من الحرب الصهيونية التي استمرت 12 يومًا”.

وتابع البيان: “بناءً على الوثائق المتوفرة، كانت العناصر المعتقلة تحاول التخطيط وتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى تدمير مراكز مهمة في مدينة مشهد. أُلقي القبض عليها بمعلومات استخباراتية كاملة قبل اتخاذ أي إجراء عملي. وعُثر على كميات من المواد الخام المستخدمة في صنع منصات الإطلاق والقنابل والمتفجرات والأفخاخ المتفجرة، وصودرت من هذه الشبكة الإرهابية”.

