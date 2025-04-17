سوق الأسهم تشهد تقلبات بعد أن هددت رسوم ترامب الجمركية بحرب تجارية خطيرة

أدى شبح التعريفات الجمركية إلى إضفاء شعور متجدد بعدم اليقين في الأسواق، ومع تعرض السياسات التجارية لتحولات مفاجئة يتصارع المستثمرون مع الآثار المترتبة على النمو الاقتصادي وهوامش الشركات واتجاه قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين (3 مارس)، إنه سيمضي قدمًا في فرض الرسوم الجمركية يوم الثلاثاء بغض النظر عما تفعله المكسيك وكندا، وأضاف أن التعريفات الجمركية كلها جاهزة مؤكدًا على رسومًا جمركية بنسبة 25% على معظم المنتجات القادمة من كندا والمكسيك، وأنه لا يوجد شيء يمكن لكندا والمكسيك قوله لإلغاء أو تقليص الرسوم، وأضاف أنه سيتم فرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 10% على واردات الصين.

جاء الرد في الأسواق سريعًا فقد قامت بمحو مكاسبها بسرعة التي سجلتها منذ بداية العام، مع خسارة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.76% في يوم الإثنين (3 مارس)؛ مما تسبب في خسائر بمئات المليارات فيما وصفته نشرة بلومبرج الإخبارية المسائية ببيع ترامب.

من المرجح أن يعكس التقلب الأخير في سوق تداول الأسهم مزيد من القلق، مما يعكس اضطراب التعريفات الجمركية التي حدثت في عام 2018، وفي حين تختلف الخلفية الاقتصادية اليوم فإن الموضوع الأساسي يظل دون تغيير وهو: عدم اليقين بشأن اتجاه السياسة وخطر التداعيات التضخمية والآثار الأوسع على أساسيات الشركات.

لهذا يتعين على المستثمرين أن يدركوا أن أي تحليل للتعريفات الجمركية يحمل مخاطر واضحة تتمثل في أنها تصبح خبر قديم بسرعة بسبب الطبيعة المتطورة بسرعة لسياسة التعريفات الجمركية، وعلى نحو مماثل، قد يبالغ الكثير من الخطاب حول التكاليف الاقتصادية للتعريفات الجمركية والانتقام المحتمل في تقدير تأثير التعريفات العقابية المطبقة لفترة وجيزة.

ومع ذلك، فإن الفروق الدقيقة ونطاق أدوات السياسة التي قد تستخدمها الإدارة الجديدة عند التفاوض مع دول أخرى تعني أن المستثمرين يجب أن يراقبوا المخاطر وتقييمات السوق، ومن المرجح أن تؤدي النتائج المحتملة المختلفة في الأشهر المقبلة إلى زيادة تقلبات السوق.

ومع تطور السياسة المحلية، فإن التأثير الاقتصادي للتعريفات الجمركية سوف يتوقف على مدتها ومداها وتصعيدها المحتمل، ومن المرجح أن تؤثر حالة عدم اليقين التجاري على تفسيرات المستثمرين للبيانات الاقتصادية الواردة مثل أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك، مما يزيد من تضخيم تقلبات السوق أثناء تقييمهم للتأثير على محافظهم الاستثمارية.

ولحسن الحظ، تظل أساسيات الشركات قوية كما يتضح من موسم أرباح الربع الرابع، ومع ذلك، قد ينشأ خوف مستمر من التعريفات الجمركية إذا فرضت تكاليف المدخلات المتزايدة ضغوطًا على نمو الأرباح في المستقبل، لقد كان النقاش حول التعريفات الجمركية بمثابة نقطة محورية للشركات خلال مكالمات الأرباح للربع الرابع، وفقًا لـ FactSet، فإن الإشارات إلى التعريفات الجمركية في هذه المكالمات هي الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، كانت الإشارات إلى التعريفات الجمركية أكثر شيوعًا بين الشركات في قطاعات الصناعات والمواد والمرافق.

ومع ارتفاع التقييمات، من المرجح أن يكون نمو الأرباح ضروريًا لدفع السوق إلى الارتفاع في عام2025، تشير التقديرات الإجماعية الأخيرة إلى أن أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ستتجاوز 270 دولار في عام 2025، لكن عدم اليقين بشأن كيفية امتصاص الشركات لتكاليف التعريفات الجمركية أو تمريرها إلى المستهلكين قد يضغط على الهوامش والأرباح، تشير تقديرات مختلفة إلى أن كل زيادة بنسبة 5% في التعريفات الجمركية الأمريكية يمكن أن تخفض الأرباح لكل سهم بنحو 1% إلى 2%.

يتعين على المستثمرين أن يستعدوا لسلسلة متواصلة من التصريحات المتعلقة بالسياسات التجارية على مدار هذا العام، والتي تسلط الضوء على السبب وراء كون تقلبات السوق سمة جوهرية للمشهد المالي، ومع ذلك، يتعين على المستثمرين ممارسة تنويع محافظهم الاستثمارية والتركيز على أهدافهم طويلة الأجل لتجنب اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على تدفق الأخبار الواردة.

كيف من المتوقع أن تؤثر التعريفات الجمركية على الأسهم الأمريكية؟

لقد شهدت الأسواق المالية حالة من التذبذب وسط مفاوضات التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، ووفقًا لأبحاث جولدمان ساكس، إذا نفذت الولايات المتحدة ضرائب مستدامة على الصادرات فمن المرجح أن تخفض أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500للسهم بنسبة 2% إلى 3%.

إلى جانب التعريفات الجمركية الإضافية بنسبة 10% على الواردات من الصين وتعريفة جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، يوجد مقترح أيضًا بفرض تعريفات الجمركية على الاتحاد الأوروبي في وقت قريب، يبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنفذ ضرائب تصدير كبيرة أو تتوصل إلى حل وسط مع شركائها التجاريين.

تقدر توقعات التعريفات الأساسية لخبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس (والتي تشمل الضرائب على الصادرات الصينية ولكن ليس المكسيك وكندا) أن معدل التعريفات الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة قد يرتفع بنحو 4.7%، ومع تنفيذ التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك فإن هذا من شأنه أن يرفع معدل التعريفات الجمركية الفعلي بنحو 5.8نقطة مئوية إضافية.

كيف ستؤثر التعريفات الجمركية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500؟

بالنسبة لسوق الأوراق المالية، يُقدَّر أن كل زيادة بمقدار خمس نقاط مئوية في معدل التعريفة الجمركية الأمريكية من شأنها أن تقلل أرباح أسهم ستاندرد آند بورز 500بنحو 1% إلى 2%، كما كتب "ديفيد كوستين" كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في جولدمان ساكس.

يكتب كوستين: "إذا قررت إدارات الشركات امتصاص تكاليف المدخلات الأعلى، فسيتم ضغط هوامش الربح، وإذا نقلت الشركات التكاليف الأعلى إلى العملاء النهائيين فقد تعاني أحجام المبيعات، وقد تحاول الشركات الضغط على مورديها وتطلب منهم تحمل جزء من تكلفة التعريفات من خلال خفض الأسعار".

وفقًا لمحللي النقد الأجنبي في جولدمان ساكس للأبحاث، يمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية أيضًا إلى رفع قيمة الدولار، ويمكن أن يؤثر الدولار الأقوى بشكل أكبر على أرباح شركات ستاندرد آند بورز والتي تستمد 28% من الإيرادات خارج الولايات المتحدة (على الرغم من أنها تبلغ عن أقل من 1% من الإيرادات صراحةً من كل من المكسيك وكندا).

على سبيل المثال: يشير نموذج أرباح جولدمان ساكس للأبحاث إلى أنه مع بقاء كل شيء آخر متساويًافإن زيادة بنسبة 10% في قيمة الدولار المرجح بالتجارة من شأنها أن تقلل من ربحية سهم ستاندرد آند بورز بنحو 2%.

خلال رئاسة ترامب الأخيرة، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500بنسبة إجمالية تراكمية بلغت 5% في الأيام التي أعلنت فيها الولايات المتحدة عن التعريفات الجمركية في عامي 2018و 2019، وفقًا لجولدمان ساكس للأبحاث،وانخفض بنسبة أكبر قليلًابإجمالي 7% في الأيام التي أعلنت فيها دول أخرى عن رسوم جمركية انتقامية.

تأثير عدم اليقين السياسي على الأسهم الأمريكية

بالإضافة إلى التأثير المحتمل على الأرباح، يمكن أن تؤثر الرسوم الجمركية على الأسهم الأمريكية من خلال التسبب في عدم اليقين الأكبر، لقد تذبذب مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية الأمريكية (استنادًا إلى التغطية الصحفية والتقارير الصادرة عن مكتب الميزانية بالكونجرس واستطلاع للرأي بين المتنبئين الاقتصاديين) بشكل كبير وسط عدم اليقين التجاري، قبل وقت قصير من الإعلان عن أحدث الرسوم الجمركية قفز المقياس إلى أعلى قراءة مئوية مقارنة بالسنوات الأربعين الماضية.

يكتب كوستين قائلًا: إن العلاقة التاريخية بين عدم اليقين السياسي والقسط الذي يطلبه المستثمرون من شركات S&P 500 في مقابل الاحتفاظ بأسهمهم في أوقات المخاطر المرتفعة تشير إلى أن زيادة عدم اليقين الأخيرة التي ستثقل كاهل قيمة الأسهم الأمريكية،ويمكن أن يقلل ذلك من مضاعف السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا القادمة (قياس رئيسي لقيمة السهم السوقية) بنحو 3%.

ويشير كوستين أيضًا إلى أن بعض المستثمرين قلقون من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وقد تؤثر عائدات السندات المرتفعة على تقييمات الأسهم، حيث تجعل ارتفاع عائدات السندات الأسهم تبدو أقل جاذبية.

في الواقع، قد يؤدي خطر الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم وزيادة قصيرة الأجل في العائداتوخاصة على السندات ذات الاستحقاق الأقصر، وفقًا لخبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس للأبحاث، ومع ذلك، يتوقعون أنه في نهاية المطاف، فإن التأثير المحتمل للصراع التجاري على النمو الاقتصادي من شأنه أن يمنع زيادة كبيرة في العائدات طويلة الأجل.

بالنظر إلى الأسباب السابقة مجتمعة، تشير نماذج الأرباح لكل سهم والتقييمات إلى أن القيمة العادلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500قد تنخفض بنسبة 5% في الأمد القريب.

كيفية اختيار الأسهم الجيدة للاستثمار؟

يعد اختيار الأسهم الجيدة أمرًا أساسيًا لتحقيق عوائد استثمارية قوية وتقليل المخاطر، فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار الأسهم:

1. التحليل الأساسي

التحليل الأساسي يساعد في تقييم الأداء المالي للشركة وقوتها التنافسية، ومن أهم المؤشرات التي يجب مراعاتها:

- الإيرادات والأرباح: تحقق من نمو الإيرادات وصافي الأرباح على مدى السنوات الماضية.

- نسبة السعر إلى الأرباح (P/E Ratio): تقارن سعر السهم بأرباح الشركة، وكلما كانت النسبة منخفضة مقارنة بمتوسط القطاع، كان السهم أكثر جاذبية.

- العائد على حقوق المساهمين (ROE):يعكس مدى كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح من رأس المال الخاص بها.

- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: الشركات التي لديها ديون مرتفعة قد تكون أكثر عرضة للمخاطر في الأوقات الاقتصادية الصعبة.

2. التحليل الفني

إذا كنت مستثمرًا يبحث عن فرص قصيرة الأجل، فإن التحليل الفني يمكن أن يساعد في تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج من السهم، يعتمد التحليل الفني على:

- اتجاهات الأسعار: من خلال تحديد الاتجاهات يمكن تقييم ما إذا كان السهم في اتجاه صاعد أو هابط.

- مستويات الدعم والمقاومة: من خلالها يتم تحديد الأسعار التي من المحتمل أن يرتد منها السهم.

- مؤشرات القوة النسبية (RSI) والمتوسطات المتحركة: تساعد في فهم قوة واتجاه حركة السعر.

3. القطاع والصناعة

اختر الأسهم في القطاعات التي تشهد نموًا مستدامًامثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، كما يجب تجنب الشركات التي تعمل في صناعات مهددة بالركود أو تواجه تغييرات تنظيمية قد تؤثر على أدائها.

4. قوة العلامة التجارية وإدارة الشركة

الشركات ذات العلامات التجارية القوية مثل آبل وميكروسوفتغالبًا ما تكون أكثر استقرارًا، لهذا يجب أن تتحقق من سجل الإدارة العليا في تحقيق أهدافها والتعامل مع الأزمات.

5. توزيع الأرباح (Dividends)

إذا كنت تبحث عن دخل ثابت اختر الشركات التي تدفع أرباحًا دورية للمساهمين، وتأكد من أن توزيعات الأرباح مستقرة ومتزايدة بمرور الوقت.

6. متابعة الأخبار والتقارير المالية

راقب الأخبار الاقتصادية والتقارير المالية للشركات التي تستثمر فيها، وتابع تصريحات المديرين التنفيذيين وتقارير الأرباح الفصلية للحصول على رؤية واضحة حول مستقبل الشركة.

7. تنويع المحفظة الاستثمارية

لا تضع كل أموالك في سهم واحد بل استثمر في عدة أسهم من قطاعات مختلفة لتقليل المخاطر، التنويع يساعدك على حماية استثماراتك في حال تراجع أداء أحد الأسهم.

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