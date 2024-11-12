الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تكتسي بالأحمر وStoxx 600 يسجل أكبر هبوط له منذ أغسطس الماضي

الأسهم الأوروبية،
الأسهم الأوروبية، فيتو

سجلت أسواق الأسهم الأوروبية خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024؛ تراجعًا ملحوظًا، مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة لمنطقة اليورو مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

حركة تداولات أسواق الأسهم الأوروبية

وجاءت حركة تداولات أسواق الأسهم الأوروبية، كالآتي:

<span style=
حركة تداولات أسواق الأسهم الأوروبية، فيتو

تراجع  مؤشر Stoxx 600 الأوروبي

سجل مؤشر Stoxx 600 الأوروبي انخفاضًا يقدر بـ 10.14 نقطة أو بنسبة 1.98% إلى مستوى 502.23 نقطة في نهاية التعاملات، مسجلًا أكبر تراجع يومي له منذ أوائل أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بورصة لندن.

معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة السلبية

 مع انتهاء يوم التداول في لندن؛ كانت معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة السلبية؛ قادتها أسهم التعدين مع انخفاض بنحو 4%، بينما سجلت أسهم التكنولوجيا الارتفاع الوحيد بين القطاعات بنسبة زيادة 0.04%.

<span style=
حركة تداولات أسواق الأسهم الأوروبية، فيتو

مؤشر DAX الألماني

كما أغلق مؤشر DAX الألماني منخفضًا بنحو 414.96 نقطة أو بنسبة 2.13% إلى مستوى 19033.64 نقطة.

مؤشر FTSE 100 البريطاني 

بينما سجل مؤشر FTSE 100 البريطاني انخفاضًا قدره 99.42 نقطة أو بنسبة 1.22% مغلقًا عند مستوى 8025.77 نقطة.

مؤشر CAC 40 الفرنسي

وأغلق مؤشر CAC 40 الفرنسي متراجعًا نحو 199.90 نقطة أو بنسبة 2.69%  إلى مستوى 7226.98 نقطة.

txt

الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسارة شهرية منذ عام

txt

ارتفاع الأسهم الأوروبية في ختام التداولات رغم خسائر أسهم النفط

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسواق الأسهم الأوروبية الأسهم الأوروبية البيت الأبيض الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بورصة لندن بيانات اقتصادية مؤشر FTSE منطقة اليورو موقع فيتو مؤشر Stoxx 600

مواد متعلقة

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بضغط من قطاع التكنولوجيا

الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى لها منذ يوليو الماضي

الأسهم الأوروبية تحقق أكبر مكاسب لها منذ نوفمبر الماضي

الأكثر قراءة

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

علي غزال: كنت شريكا بالمال في الشركة وليس لي حق الإدارة أو اتخاذ القرارات

كانوا رايحين يعاينوا حادث، إصابة مأمور وضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بصحراوي الأقصر

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب

منوعات

المزيد

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يرث ذهب المرأة المتوفاة الابنة فقط؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والرزق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads