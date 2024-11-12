الأسهم الأوروبية تكتسي بالأحمر وStoxx 600 يسجل أكبر هبوط له منذ أغسطس الماضي
سجلت أسواق الأسهم الأوروبية خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024؛ تراجعًا ملحوظًا، مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة لمنطقة اليورو مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
حركة تداولات أسواق الأسهم الأوروبية
وجاءت حركة تداولات أسواق الأسهم الأوروبية، كالآتي:
تراجع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي
سجل مؤشر Stoxx 600 الأوروبي انخفاضًا يقدر بـ 10.14 نقطة أو بنسبة 1.98% إلى مستوى 502.23 نقطة في نهاية التعاملات، مسجلًا أكبر تراجع يومي له منذ أوائل أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بورصة لندن.
معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة السلبية
مع انتهاء يوم التداول في لندن؛ كانت معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة السلبية؛ قادتها أسهم التعدين مع انخفاض بنحو 4%، بينما سجلت أسهم التكنولوجيا الارتفاع الوحيد بين القطاعات بنسبة زيادة 0.04%.
مؤشر DAX الألماني
كما أغلق مؤشر DAX الألماني منخفضًا بنحو 414.96 نقطة أو بنسبة 2.13% إلى مستوى 19033.64 نقطة.
مؤشر FTSE 100 البريطاني
بينما سجل مؤشر FTSE 100 البريطاني انخفاضًا قدره 99.42 نقطة أو بنسبة 1.22% مغلقًا عند مستوى 8025.77 نقطة.
مؤشر CAC 40 الفرنسي
وأغلق مؤشر CAC 40 الفرنسي متراجعًا نحو 199.90 نقطة أو بنسبة 2.69% إلى مستوى 7226.98 نقطة.
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