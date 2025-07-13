معهد إعداد القادة ينظم برنامجا تدريبيا للمرشحين على منصب نائب رئيس جامعة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية إعداد قيادات جامعية تمتلك الرؤية والخبرة والقدرة على التعامل مع التحديات المتغيرة التي يشهدها قطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم برامج تدريبية نوعية تُسهم في بناء كوادر قيادية مؤهلة قادرة على تطوير الأداء المؤسسي في الجامعات المصرية، وتعزيز جودة مخرجات التعليم والبحث العلمي.

في هذا الإطار، ينظم معهد إعداد القادة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للمرشحين لتولي منصب "نائب رئيس جامعة"، وذلك خلال الفترة من الأحد 13 يوليو وحتى الأربعاء 16 يوليو 2025، ضمن جهود الوزارة لتعزيز قدرات القيادات الجامعية.

يُقام البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

تفاصيل البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب نواب رؤساء الجامعات

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات وورش العمل التفاعلية التي تُعنى بتطوير المهارات القيادية والإدارية، وتشمل موضوعات القيادة الجامعية ومهارات اتخاذ القرار، والتحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي، والإعلام الجامعي والتعامل مع وسائل الإعلام، وإدارة تطوير الذات والتغلب على ضغوط العمل، إلى جانب الجوانب القانونية في العمل الجامعي، والبروتوكول والإتيكيت الرسمي، والتوعية بالأمن القومي ومكافحة الفساد، وإدارة المخاطر والأزمات.

ويشارك في تنفيذ البرنامج نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات القيادة والتطوير المؤسسي والأمن القومي.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت، امين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز قدرات القيادات الجامعية وتمكينهم من أدوات الإدارة الحديثة، بما يُسهم في تحسين جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام أن البرنامج صُمم بعناية ليواكب متطلبات العمل الجامعي المعاصر، من خلال التركيز على بناء المهارات القيادية والتواصل الفعال، إلى جانب المهارات الإدارية والتنظيمية، مشيرًا إلى حرص المعهد على توفير بيئة تدريبية محفزة تُشجع على تبادل الخبرات وتدعم كفاءة القيادات الجامعية في مواقع صنع القرار.

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