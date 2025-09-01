الإثنين 01 سبتمبر 2025
وزير المالية: مصر تخصص 20% من الميزانية لملف الأمن الغذائي كل عام

أحمد كجوك وزير المالية،
أحمد كجوك وزير المالية، فيتو

 أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تخصص 20% من الميزانية لملف الأمن الغذائي كل عام، مشيرا إلى أن برنامج الوجبات المدرسية يوفر طعاما كافيا لطلاب المدارس سنويا، مشيرا إلى أن مصر دعمت مزارعيها ماليا وبالمساعدات التقنية وشراء آليات ينتفع بها المزارعين الصغار، وهذا ساهم في رفع الانتاجية وتخفيف عبء التدفق المالي.

 

الصمود المصري لتعزيز استقرار المواطن 

 وأكد كجوك خلال كلمته أمام قمة العشرين، أن برامج التحويلات النقدية مثل "تكافل وكرامة" تُجسد التكافل والكرامة فعليًا، حيث يغطي البرنامج نحو 5 ملايين أسرة، مع العمل على تطويره تدريجيًا وزيادة الدعم الشهري الموجه لقطاعات الصحة والتعليم.

 

وأشار وزير المالية إلى أن هذه البرامج تمثل أدوات الصمود المصري لتعزيز استقرار المواطن في أوقات الصعوبات.

وأوضح أن مصر تعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي، والشركاء الإقليميين للاستفادة من أفضل الممارسات في الحفاظ على الأمن الغذائي وحماية أنظمة الحماية الاجتماعية.
وشدد كجوك على أن مصر تؤيد تقرير الأمم المتحدة لمكافحة الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي العادل، كاشفًا أن الأيام المقبلة ستشهد الانتهاء من بيان مشترك يُعلن عنه في جنوب إفريقيا، ضمن أولويات مجموعة العشرين لدعم استقرار الأمن الغذائي وتعزيز الأهداف المشتركة.

