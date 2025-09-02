الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

بالمواعيد، فعاليات اليوم السابع لمهرجان فينيسيا الدولي

فينيسيا، فيتو
فينيسيا، فيتو

نشر الموقع الرسمي لمهرجان  فينيسيا السينمائي الدولي، جدول فعاليات اليوم السابع للمهرجان، اليوم الثلاثاء ٢ سبتمبر، وجاء كالتالي:ـ

١١:١٥ صباحًا: مؤتمر صحفي: عرض فينيسيا الغامر

١٢:٠٠ مساءً: مؤتمر صحفي لفيلم "مارك باي صوفيا" (خارج المسابقة)

١٢:٤٠ مساءً: مؤتمر صحفي لفيلم "إيتي" (خارج المسابقة)

١:٢٠ مساءً: مؤتمر صحفي لفيلم "الغريب" (فينيسيا ٨٢)

٢:٠٠ مساءً: مؤتمر صحفي لفيلم "بيت الديناميت" (فينيسيا ٨٢)

٢:٤٠ مساءً: مؤتمر صحفي لفيلم "سلك الرجل الميت" (خارج المسابقة)

٦:١٥ مساءً: السجادة الحمراء لفيلم "بيت الديناميت" (فينيسيا ٨٢)

٨:٤٥ مساءً: السجادة الحمراء لفيلم "سلك الرجل الميت" (خارج المسابقة) / جائزة كامباري "شغف السينما" لغاس فان سانت

الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025، وهو اليوم الأخير للمهرجان والذي سيشهد حفل توزيع جوائز الدورة 82 لمهرجان فينيسيا.

Image

أفلام مهرجان فينيسيا

 وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas 

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

فيلم "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس  لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska. 

فيما تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

وشهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

