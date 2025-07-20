إعادة قرعة دوري القسم الثاني "ب" بسبب انسحاب هذا النادي

دوري القسم الثاني ، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إعادة قرعة دوري القسم الثاني ب لتقام بعد غد الثلاثاء وذلك عقب إنسحاب نادي مركز التنمية الشبابية بتلا من البطولة.

تأجيل إنطلاق دوري القسم الثاني

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من ١سبتمبر بدلًا من الموعد المحدد سلفًا.

ارتفاع درجات الحرارة

ويأتي هذا القرار استجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

كما تقرر بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

وأكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته بما يحقق مصلحة جميع الأندية ويضمن سلامة عناصر اللعبة.

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